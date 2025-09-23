Se reveló que Batalla de Campeones 2025 se pospone para 2026 en el Pabellón Oeste.

El show de freestyle, Batalla de Campeones 2025, ha sorprendido a sus fans al anunciar que cambia de fecha.

Mediante un comunicado, Ocesa confirmó que Batalla de Campeones 2025 se pospone para 2026.

El evento programado para el 27 de septiembre ahora será hasta el 21 de febrero de 2026 en el Pabellón Oeste de la CDMX.

Los boletos adquiridos para el evento serán válidos para esa nueva fecha, por lo que Ocesa detalló que “no es necesario realizar ningún cambio”.

De momento, se desconoce por qué Batalla de Campeones 2025 se pospuso hasta el año siguiente.

En el breve comunicado de Ocesa no se explican las razones detrás de este cambio de fecha para el evento de freestyle.

Únicamente, Ocesa agradeció la compresión de los clientes y aseguró que espera verlos en la nueva fecha de Batalla de Campeones 2025.

Pese a esto, en redes sociales se menciona que la decisión de Ocesa tuvo que ver con la logística.

Esto porque el 27 de septiembre se presentará Zoé en el Estadio GNP Seguros y Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes.

Por su parte, las redes de Batalla de Campeones expresaron que los show de Morelia y Guadalajara siguen.

Además de que aseguraron que el evento de CDMX será más grande que el planeado, después de aplazarse.

Reembolso de boletos para Batalla de Campeones 2025 por cambio de fecha

Para todo aquellos que quieran su reembolso de boletos de Batallas de Campeones 2025, ya hay información al respecto.

De acuerdo con Ocesa, los reembolsos podrán realizarse a partir del jueves 25 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Recuerda que si compraste el boleto digital para la Batalla de Campeones 2025, el reembolso se llevará a cabo durante los 30 días naturales a la solicitud.

En taquilla o Centros Ticketmaster, el reembolso será dentro de los 90 días naturales.