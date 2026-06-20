Todo está listo para el concierto de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka. Estos son algunos detalles para el día del evento:

Concierto: a las 21:30 horas

Duración: entre dos y tres horas

Término: alrededor de las 12:00 de la noche

Setlist del concierto de La Castañeda y Santa Sabina

La velada promete reunir algunos de los temas más representativos de La Castañeda y Santa Sabina, en un recorrido por el rock alternativo, el misticismo y la teatralidad que definieron su legado.

Tomando como referencia sus conciertos más recientes, este sería el probable setlist para La Maraka.

La Castañeda:

Noches de tu piel

Cenit

Transfusión

El loco

La fiebre de Norma

Gitano demente

Cautivo de la calle

Tumba matriz

Gris normal

La espina

Tóxico mágico

Santa Sabina:

Azul casi morado

Ajusco nevado

Babel

Estando aquí no estoy

Gasto de saliva

Siente la claridad

La daga

Vampiro

Insomnio

Nos queremos morir

La Castañeda (Instagram | La Castañeda)

Telonero e invitados especiales de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka

Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de un acto abridor para el concierto de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka.

Debido a que se trata de un espectáculo de coestelares, en el que ambas agrupaciones comparten el protagonismo con repertorios completos, se espera que la velada inicie directamente con las presentaciones principales.

Para este concierto, Santa Sabina contará con la participación de destacadas vocalistas invitadas como Tania Melo y Sarmen Almond, quienes contribuirán a recrear la esencia interpretativa que caracterizó el legado de Rita Guerrero.

Por su parte, La Castañeda estará acompañada por La Garra de la Castañeda, el reconocido colectivo de actores, bailarines y acróbatas dirigido por Salvador Moreno, encargado de reforzar la atmósfera teatral y visual que distingue a la agrupación en temas emblemáticos como El Loco y Gitano Demente.