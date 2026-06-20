Todo está listo para el concierto de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka. Estos son algunos detalles para el día del evento:
- Concierto: a las 21:30 horas
- Duración: entre dos y tres horas
- Término: alrededor de las 12:00 de la noche
Setlist del concierto de La Castañeda y Santa Sabina
La velada promete reunir algunos de los temas más representativos de La Castañeda y Santa Sabina, en un recorrido por el rock alternativo, el misticismo y la teatralidad que definieron su legado.
Tomando como referencia sus conciertos más recientes, este sería el probable setlist para La Maraka.
La Castañeda:
- Noches de tu piel
- Cenit
- Transfusión
- El loco
- La fiebre de Norma
- Gitano demente
- Cautivo de la calle
- Tumba matriz
- Gris normal
- La espina
- Tóxico mágico
Santa Sabina:
- Azul casi morado
- Ajusco nevado
- Babel
- Estando aquí no estoy
- Gasto de saliva
- Siente la claridad
- La daga
- Vampiro
- Insomnio
- Nos queremos morir
Telonero e invitados especiales de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka
Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de un acto abridor para el concierto de La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka.
Debido a que se trata de un espectáculo de coestelares, en el que ambas agrupaciones comparten el protagonismo con repertorios completos, se espera que la velada inicie directamente con las presentaciones principales.
Para este concierto, Santa Sabina contará con la participación de destacadas vocalistas invitadas como Tania Melo y Sarmen Almond, quienes contribuirán a recrear la esencia interpretativa que caracterizó el legado de Rita Guerrero.
Por su parte, La Castañeda estará acompañada por La Garra de la Castañeda, el reconocido colectivo de actores, bailarines y acróbatas dirigido por Salvador Moreno, encargado de reforzar la atmósfera teatral y visual que distingue a la agrupación en temas emblemáticos como El Loco y Gitano Demente.