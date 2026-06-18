Prepárate para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros. Te damos setlist, horario, y telonero para el 20 de junio.
La gira The Konnakol Tour del cantante Zayn Malik ahora hace escala en la Ciudad de México para dar un inolvidable show en vivo.
Setlist del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros
El setlist para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será este para el sábado 20 de junio:
- Nusrat
- sHe
- Met Tonight
- Birds on a Cloud
- What I Am
- Alienated
- Dreamin
- Vibes / Talk To Me / Still Got Time
- Concrete Kisses
- Gates of Hell
- BoRdErSz
- PILLOWTALK
- Lied To
- Used to the Blues
- Drum Battle Interlude
- Take Turns
- Fatal
- dRuNk
- Take Turns / Love Like This / Trampoline
- “iT’s YoU
- Scripted
- Sweat
- Die For Me
Horario del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros
De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de conciertos: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
The Konnal Tour marca el regreso a los escenarios de Zayn Malik con su gira solista más grande hasta el momento.
Telonero para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros
La telonera del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será la cantante Kaia Lana.
Se trata de una de las voces más destacadas del pop alternativo en México.