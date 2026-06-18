Prepárate para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros. Te damos setlist, horario, y telonero para el 20 de junio.

La gira The Konnakol Tour del cantante Zayn Malik ahora hace escala en la Ciudad de México para dar un inolvidable show en vivo.

Setlist del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

El setlist para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será este para el sábado 20 de junio:

Nusrat

sHe

Met Tonight

Birds on a Cloud

What I Am

Alienated

Dreamin

Vibes / Talk To Me / Still Got Time

Concrete Kisses

Gates of Hell

BoRdErSz

PILLOWTALK

Lied To

Used to the Blues

Drum Battle Interlude

Take Turns

Fatal

dRuNk

Take Turns / Love Like This / Trampoline

“iT’s YoU

Scripted

Sweat

Die For Me

Zayn Malik (Zayn Malik Instagram @zayn)

Horario del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo con Ticketmaster, este sería el horario del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de conciertos: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

The Konnal Tour marca el regreso a los escenarios de Zayn Malik con su gira solista más grande hasta el momento.

Zayn Malik (Zayn Malik Instagram @zayn)

Telonero para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

La telonera del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros será la cantante Kaia Lana.

Se trata de una de las voces más destacadas del pop alternativo en México.