Hoy sábado 20 de junio, un concierto en CDMX será encabezado por La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka. Fans deberán apegarse a los siguientes horarios:

Concierto: a las 21:30 horas

Duración: entre dos y tres horas

Término: alrededor de las 12:00 de la noche

La Castañeda y Santa Sabina reviven la época dorada del rock alternativo mexicano

El concierto que ofrecerán La Castañeda y Santa Sabina en La Maraka está concebido como un encuentro de nostalgia que celebra dos de los proyectos más influyentes del rock mexicano.

La presentación también marca una nueva etapa para Santa Sabina, agrupación que en años recientes retomó actividades con apariciones especiales y actuaciones en importantes festivales nacionales.

La Castañeda y Santa Sabina (Ocesa)

El regreso de la banda funciona además como un homenaje permanente a Rita Guerrero, recordada vocalista cuya voz y presencia definieron la identidad artística del grupo.

Por su parte, La Castañeda continúa fortaleciendo su vínculo con el público mediante espectáculos en recintos más cercanos, apostando por una experiencia intensa y directa.

La cita en La Maraka representa la quinta ocasión en que la agrupación se presenta en este escenario, consolidando una relación especial con sus seguidores.

El repertorio estará centrado en canciones emblemáticas como “Cenit”, “Noches de tu Piel” y “Azul Casi Morado”, piezas que forman parte de la memoria colectiva del público.

Más que presentar material inédito, el espectáculo apuesta por celebrar dos legados fundamentales del rock alternativo mexicano, reuniendo a seguidores de distintas generaciones.