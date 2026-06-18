El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe este 18 y 20 de junio en concierto a la banda canadiense de rock progresivo Rush.

Prepárate para disfrutar de Rush en el Palacio de los Deportes, te dejamos los horario de los conciertos; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 pm

Rush en Palacio de los Deportes (OCESA)

Rush este 18 y 20 de junio en el Palacio de los Deportes

La gira Fifty Something Tour de Rush llega este 18 y 20 de junio en concierto al Palacio de los Deportes, tras 20 años de ausencia de la banda en México.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todos los detalles para que disfrutes como se debe de los conciertos de Rush en el Palacio de los Deportes.