Te contamos a qué hora termina el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros. Este es el horario del 20 de junio.

Después de mucho de tiempo de espera, Zayn Malik llega CDMX con un concierto de su gira The Konnakol Tour.

Horario del 20 de junio para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros

El horario del concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros CDMX será este para el sábado 20 de junio:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de conciertos: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

La presentación en vivo de Zayn Malik será bastante especial porque The Konnakol Tour es la gira más grande que ha hecho el ex One Direction en su carrera como solista.

Zayn Malik tendrá como telonera de su concierto a la cantante Kaia Lana, una de las voces más destacada del pop mexicano.

Zayn Malik (@zayn / Instagram)

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Te damos la ruta para llegar al Estadio GNP Seguros y ver el concierto de Zayn Malik.

Si viajes en transporte público, la mejor opción para llegar al Estadio GNP Seguros es Ciudad Deportiva y Puebla de la línea 9 del Metro CDMX.

En caso de que vayas en auto, el recinto tiene estacionamiento por las por las puertas 7,8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez y también la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.