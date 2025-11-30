Este 30 de noviembre se llevará a cabo el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, el cual ha sido muy esperado por fans de cantante.

A continuación te daremos todos los detalles del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, incluyendo el setlist, horario y telonero.

Humbe ( Humbe Twitter @humberdz)

Setlist del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes

Aunque no se ha revelado de manera oficial, se espera que el setlist del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes sea el siguiente:

Para siempre ep2

Confieso

Te Lo Prometo

TU VALOR

AMOR DE CINE

ESENCIA

MANIFIESTO

Himno

Fantasmas (Cover)

bien hecho

tú me hiciste volar

mamá

TSQ

CÓMO RESPIRAR???

últimamente

MANADA

EL POETA

17

sanvalentín:(

LO LOGRÉ

REM

Dieznoches

Kryptonita

Patadas de Ahogado

Horario del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes

Este es el horario estimado del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes.

Inicio: 8:00 p.m.

Final: 10:00 p.m.

De momento no hay detalles de la apertura de puertas en el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes.

Toma en cuenta que el show se puede atrasar debido a diversos detalles, incluyendo que el artista espera a que se llene el recinto.

En ese caso, podría iniciar a las 8:30 p.m. y terminar a las 10:30 p.m.

Telonero del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes

No se ha anunciado el telonero para el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, es posible que no haya uno ni artistas invitados.

Esto debido a que el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes es este 30 de noviembre, y no hay detalles de algún grupo abridor o artista más allá del cantante.

En ese sentido, Humbe debería de iniciar el show de manera directa una vez que se apaguen las luces del Palacio de los Deportes.

Últimamente muchos artistas han decidido por pasar de largo con los grupos abridores para centrarse solo en su repertorio musical.