Este 30 de noviembre se llevará a cabo el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, el cual ha sido muy esperado por fans de cantante.
A continuación te daremos todos los detalles del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, incluyendo el setlist, horario y telonero.
Setlist del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes
Aunque no se ha revelado de manera oficial, se espera que el setlist del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes sea el siguiente:
- Para siempre ep2
- Confieso
- Te Lo Prometo
- TU VALOR
- AMOR DE CINE
- ESENCIA
- MANIFIESTO
- Himno
- Fantasmas (Cover)
- bien hecho
- tú me hiciste volar
- mamá
- TSQ
- CÓMO RESPIRAR???
- últimamente
- MANADA
- EL POETA
- 17
- sanvalentín:(
- LO LOGRÉ
- REM
- Dieznoches
- Kryptonita
- Patadas de Ahogado
Horario del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes
Este es el horario estimado del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes.
- Inicio: 8:00 p.m.
- Final: 10:00 p.m.
De momento no hay detalles de la apertura de puertas en el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes.
Toma en cuenta que el show se puede atrasar debido a diversos detalles, incluyendo que el artista espera a que se llene el recinto.
En ese caso, podría iniciar a las 8:30 p.m. y terminar a las 10:30 p.m.
Telonero del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes
No se ha anunciado el telonero para el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes, es posible que no haya uno ni artistas invitados.
Esto debido a que el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes es este 30 de noviembre, y no hay detalles de algún grupo abridor o artista más allá del cantante.
En ese sentido, Humbe debería de iniciar el show de manera directa una vez que se apaguen las luces del Palacio de los Deportes.
Últimamente muchos artistas han decidido por pasar de largo con los grupos abridores para centrarse solo en su repertorio musical.