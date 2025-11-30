Para todos los fans de la balada romántica, Humbe en el Palacio de los Deportes se presentará este 30 de noviembre de 2025 en un único concierto.

Si vas a ir a ver a Humbe en el Palacio de los Deportes, aquí te daremos toda la información al respecto, incluyendo la hora a la que termina el concierto.

Humbe, cantante. (@humbe)

¿A qué hora termina el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes?

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes durará 2 horas, eso quiere decir que terminará alrededor de las 10:00 p.m. del 30 de noviembre.

Recordemos que el concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes iniciará a las 8:00 p.m., de ahí que el horario de salida sea el anteriormente mencionado.

Esta es una buena hora, pues aunque el 30 de noviembre es domingo, los asistentes aún estarán a tiempo de tomar el transporte de regreso hasta su casa sin problemas.

Además hasta donde se tiene conocimiento, no habrá grupo abridor, así que el cantante iniciará directo con su show una vez que se apaguen las luces.

Otra cosa a recalcar es que de momento, no se ha mencionado a qué hora se abrirán las puertas del Palacio de los Deportes para el concierto.

Humbe, cantante. (@humbe)

¿El concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes se puede atrasar?

Hay que mencionar que el anterior horario para el final del concierto de Humbe en el Palacio de los Deportes es solo un estimado, pues el show se puede atrasar.

En ocasiones, debido a diversos temas, los conciertos no empiezan a la hora, lo mismo puede pasar con Humbe en el Palacio de los Deportes.

Por lo que recomendamos que te mentalices para salir entre las 10:00 p.m. y las 10:30 p.m., si se da cualquier eventualidad.

Ya sea que el cantante espere que se llene el recinto, algunos detalles de logística o imprevistos de último momento para afinar detalles.