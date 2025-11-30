Este domingo 30 de noviembre, Pierce the Veil dará un concierto en CDMX por su gira I Can’t Hear You World Tour.

El encuentro con los fans será en el Pepsi Center WTC y estos son los detalles en torno a los horarios, invitados especiales y canciones que se esperan el día del concierto:

Concierto de Pierce the Veil: horarios para el Pepsi Center WTC

Si eres uno de los fanáticos que cuenta con boletos para ver en vivo a Pierce the Veil, es importante que tengas en consideración los siguientes horarios:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

Pierce the Veil en México (Pierce the Veil )

Concierto de Pierce the Veil: telonero de la banda para el 30 de noviembre

De acuerdo con medios oficiales, HEALTH es la banda confirmada para abrir el concierto de Pierce the Veil en el Pepsi Center WTC.

Concierto de Pierce the Veil: setlist de canciones para el Pepsi Center WTC

Estas son algunas de las canciones que se podrían escuchar en el concierto de Pierce the Veil en el Pepsi Center WTC:

“Hell Above”

“Death of an Executioner”

“I’m Low on Gas and You Need a Jacket”

“I’d Rather Die Than Be Famous”

“Emergency Contact”

“Today I Saw the Whole World”

“Bulls in the Bronx”

“Pass the Nirvana”

“Circles”

“Caraphernelia”

“Floral & Fading”

“She Makes Dirty Words Sound Pretty”

“I Don’t Care If You’re Contagious”

“Hold on Till May” (feat. Lindsey Stamey)

“Disasterology”

“Kissing in Cars”

“Bulletproof Love”

“King for a Day” (feat. Kellin Quinn)

“Wonderless”

“Yeah Boy and Doll Face”

“Where Is My Mind?”