Se aproxima un concierto en la CDMX con la llegada de Pierce the Veil al Pepsi Center WTC.

La banda estadounidense estará en tierras aztecas con motivos de su gira internacional I Can’t Hear You World Tour.

Pierce the Veil en Pepsi Center WTC

La cita que tienen los fans con Pierce the Veil es este domingo 30 de noviembre y estos son los horarios para el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: a las 5:00 p.m.

Inicio del concierto: a las 7:00 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 9:00 p.m.

Otros conciertos de Pierce the Veil en México

La gira I Can’t Hear You World Tour de Pierce the Veil inició en Estados Unidos durante la primavera de este 2025.

Desde entonces, la banda ha recorrido también ciudades del Reino Unido, siendo que a México llegaron a finales de noviembre.

Pierce the Veil se presentó el día de ayer en Monterrey y con el concierto del Pepsi Center WTC suman su segunda fecha en México.

Ahora, la banda pone rumbo a Guadalajara para un último concierto en nuestro país el 2 de diciembre, siendo que de ahí terminarán el resto de la gira en Latinoamérica.