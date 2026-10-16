El DJ neerlandés, Martin Garrix regresa a México para dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX este 16 y 17 de octubre.

Conciertos de los cuales ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para ver Martin Garrix en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima dos horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Martin Garrix en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Posible setlist para Martin Garrix en el Palacio de los Deportes del 16 y 17 de octubre

La gira de conciertos Americas Tour 2026 de Martin Garrix se presenta este 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes por lo que promete show inolvidables.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: