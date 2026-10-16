El DJ neerlandés, Martin Garrix regresa a México para dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX este 16 y 17 de octubre.

Conciertos de los cuales ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para ver Martin Garrix en el Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas 6:00 de la tarde
  • Hora de los conciertos: 8:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
  • Duración: Se estima dos horas de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Martin Garrix tendrá un segundo concierto en el Palacio de los Deportes
Martin Garrix en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

Posible setlist para Martin Garrix en el Palacio de los Deportes del 16 y 17 de octubre

La gira de conciertos Americas Tour 2026 de Martin Garrix se presenta este 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes por lo que promete show inolvidables.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Catharina
  2. Carry you
  3. Wherever You Are
  4. Turn Up the Speakers
  5. Now That I’ve Found You
  6. Summer Days
  7. Animals
  8. Diet cok
  9. Peace of Mind
  10. Our Time
  11. Scared to Be Lonely
  12. Empty
  13. California Dreamin’
  14. Lions in the Wild
  15. Bizarre
  16. No Sleep
  17. Repeat It
  18. In the Name of Love
  19. Shiver
  20. Waiting for Love
  21. Tremor
  22. Walking on a Dream
  23. Told You So
  24. Starlight (Keep Me Afloat)
  25. Someone You Loved
  26. One More Time
  27. Breakaway
  28. Butterflies
  29. Inside Our Hearts
  30. This dream of you
  31. High on Life
  32. Fireflies