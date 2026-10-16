El DJ neerlandés, Martin Garrix regresa a México para dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX este 16 y 17 de octubre.
Conciertos de los cuales ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para ver Martin Garrix en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
- Duración: Se estima dos horas de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para Martin Garrix en el Palacio de los Deportes del 16 y 17 de octubre
La gira de conciertos Americas Tour 2026 de Martin Garrix se presenta este 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes por lo que promete show inolvidables.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Catharina
- Carry you
- Wherever You Are
- Turn Up the Speakers
- Now That I’ve Found You
- Summer Days
- Animals
- Diet cok
- Peace of Mind
- Our Time
- Scared to Be Lonely
- Empty
- California Dreamin’
- Lions in the Wild
- Bizarre
- No Sleep
- Repeat It
- In the Name of Love
- Shiver
- Waiting for Love
- Tremor
- Walking on a Dream
- Told You So
- Starlight (Keep Me Afloat)
- Someone You Loved
- One More Time
- Breakaway
- Butterflies
- Inside Our Hearts
- This dream of you
- High on Life
- Fireflies