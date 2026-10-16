El show de Soy Luna llega este fin de semana a la Arena CDMX con dos conciertos para el 16 y 17 de octubre.

Así que fans prepárense para disfrutar de Soy Luna en la Arena CDMX que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que terminan lo conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche

Concierto de Soy Luna en Arena CDMX ( Soy Luna)

Posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Soy Luna en la Arena CDMX

Soy Luna regresa a la Arena CDMX con show imperdibles que prometen ser una celebración inolvidable para los fans de la serie con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto.

Se espera que los temas en vivo para setlist de canciones para los conciertos de Soy Luna en la Arena CDMX sean los siguientes: