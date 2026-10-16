El show de Soy Luna llega este fin de semana a la Arena CDMX con dos conciertos para el 16 y 17 de octubre.

Así que fans prepárense para disfrutar de Soy Luna en la Arena CDMX que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Alrededor de 2 horas de música
  • Hora en la que terminan lo conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche
Concierto de Soy Luna en Arena CDMX
Concierto de Soy Luna en Arena CDMX ( Soy Luna)

Posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Soy Luna en la Arena CDMX

Soy Luna regresa a la Arena CDMX con show imperdibles que prometen ser una celebración inolvidable para los fans de la serie con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto.

Se espera que los temas en vivo para setlist de canciones para los conciertos de Soy Luna en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. Alas
  2. Jet
  3. Vuelo
  4. La vida es un sueño
  5. Mariposas
  6. Pasión
  7. Quédate
  8. Eres
  9. Fush, ¡Te vas!
  10. Un destino
  11. Sin fronteras
  12. De ti me enamoré
  13. Como una estrella
  14. Ahora sí
  15. Siempre juntos
  16. Sobre ruedas
  17. Allá voy
  18. Tenías que dolerme
  19. Más linda
  20. Tengo un corazón
  21. A la misma meta
  22. Tu cárcel
  23. Modo amar
  24. Valiente