El show de Soy Luna llega este fin de semana a la Arena CDMX con dos conciertos para el 16 y 17 de octubre.
Así que fans prepárense para disfrutar de Soy Luna en la Arena CDMX que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2 horas de música
- Hora en la que terminan lo conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Soy Luna en la Arena CDMX
Soy Luna regresa a la Arena CDMX con show imperdibles que prometen ser una celebración inolvidable para los fans de la serie con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto.
Se espera que los temas en vivo para setlist de canciones para los conciertos de Soy Luna en la Arena CDMX sean los siguientes:
- Alas
- Jet
- Vuelo
- La vida es un sueño
- Mariposas
- Pasión
- Quédate
- Eres
- Fush, ¡Te vas!
- Un destino
- Sin fronteras
- De ti me enamoré
- Como una estrella
- Ahora sí
- Siempre juntos
- Sobre ruedas
- Allá voy
- Tenías que dolerme
- Más linda
- Tengo un corazón
- A la misma meta
- Tu cárcel
- Modo amar
- Valiente