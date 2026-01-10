La banda de rock Foo Fighters llega como uno de los conciertos principales a la Feria de León este sábado 10 de diciembre.

Concierto de Foo Fighters en Feria de León del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero y no se pierdan del esperado show en vivo:

Apertura de entrada a la Feria de León: 12:00 del día

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Escenario: Foro Mazda

Telonero: Sin artista previo

Feria de León 2026 (Eduardo Díaz / SDP Noticias )

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Foo Fighters en la Feria de León hoy 10 de enero

La Feria de León promete tener uno de los show más imperdibles del gran evento estatal con Foo Fighters en concierto.

Pues la banda de rock estadounidense Foo Fighters es uno de los conciertos más esperados por los fans en la Feria de León.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Foo Fighters en la Feria de León sean los siguientes: