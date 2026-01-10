La banda de rock Foo Fighters llega como uno de los conciertos principales a la Feria de León este sábado 10 de diciembre.

Concierto de Foo Fighters en Feria de León del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero y no se pierdan del esperado show en vivo:

  • Apertura de entrada a la Feria de León: 12:00 del día
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Escenario: Foro Mazda
  • Telonero: Sin artista previo
Feria de León 2026: cartel completo del Foro Mazda y Palenque con Foo Fighters
Feria de León 2026 (Eduardo Díaz / SDP Noticias )

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Foo Fighters en la Feria de León hoy 10 de enero

La Feria de León promete tener uno de los show más imperdibles del gran evento estatal con Foo Fighters en concierto.

Pues la banda de rock estadounidense Foo Fighters es uno de los conciertos más esperados por los fans en la Feria de León.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Foo Fighters en la Feria de León sean los siguientes:

  1. All My Life
  2. Times Like These
  3. Rope
  4. The Pretender
  5. La Dee Da
  6. These Days
  7. Walk
  8. My Hero
  9. Learn to Fly
  10. Run
  11. This Is a Call
  12. No Son of Mine
  13. The Sky Is a Neighborhood
  14. Shame Shame
  15. White Limo
  16. Arlandria
  17. Monkey Wrench
  18. Hey, Johnny Park!
  19. Best of You
  20. Everlong