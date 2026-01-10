El Circo Volador de la CDMX será el recinto para recibir en concierto al trío londinense de dark cabaret, The Tiger Lillies este sábado 10 de enero.

Así que prepárate para disfrutar del show de The Tiger Lillies en el Circo Volador, pues aquí te dejamos a continuación los detalles de horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de The Tiger Lillies en Circo Volador ( The Tiger Lillies )

The Tiger Lillies llega con su show al Circo Volador

La gira de conciertos Serenade from the Sewer Tour 2026 de The Tiger Lillies llega al Circo Volador este sábado 10 de enero con lo mejor de su show dark punk cabaret.

Así que prepárate para disfrutar del espectáculo de The Tiger Lillies en el Circo Volador que promete ser un show inigualable para los fans.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.