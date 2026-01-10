El trío londinense de dark cabaret, The Tiger Lillies se presenta en concierto en el Circo Volador de la CDMX hoy 10 de enero.

Concierto del cual a los fans de The Tiger Lillies les tenemos todos los detalles desde setlist, horario y telonero para verlos en el Circo Volador; esto son los detalles que debes tener a la mano:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Concierto de The Tiger Lillies en Circo Volador ( The Tiger Lillies )

Posible setlist del concierto de The Tiger Lillies en el Circo Volador

El show musical del dark punk cabaret y hasta de teatro callejero de The Tiger Lillies llega al Circo Volador de la CDMX en concierto este sábado 10 de enero.

Esto como parte de la gira de concierto Serenade from the Sewer Tour 2026 de The Tiger Lillies que promete ser una noche inolvidable.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Tiger Lillies en el Circo Volador sean los siguientes: