Roberto Devesa, el famoso DJ mexicano conocido como Patrick Miller llega en concierto este 10 de enero al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes del cual te traemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10 de la noche

Concierto de Patrick Miller en Palacio de los Deportes (Patrick Miller)

Posibles setlist del concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes hoy 10 de enero

Patrick Miller en el Palacio de los Deportes hoy 10 de enero promete ser un concierto inolvidable con lo mejor de la mezcla musical del DJ mexicano.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: