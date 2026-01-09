Roberto Devesa, el famoso DJ mexicano conocido como Patrick Miller llega en concierto este 10 de enero al Palacio de los Deportes de la CDMX.
Concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes del cual te traemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10 de la noche
Posibles setlist del concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes hoy 10 de enero
Patrick Miller en el Palacio de los Deportes hoy 10 de enero promete ser un concierto inolvidable con lo mejor de la mezcla musical del DJ mexicano.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- “Unexpected Lovers”
- “Danger”
- “High Energy”
- “Living on Video”
- “Searchin’ (I Gotta Find a Man)”
- “Tarzan Boy”
- “Las Manos Quietas”
- “Happy Children”
- “Self Control”
- “Cinderella”
- “The Sound of C”
- “Move Your Ass”
- “Thunderdome”
- “Work It to the Bone”
- “You Spin Me Round (Like a Record)”
- “The Rhythm of the Night”
- “Think About the Way”
- “Always”
- “Born to Be Alive”