Este 10 de enero llega al Palacio de los Deportes en concierto Roberto Devesa, el famoso DJ mexicano conocido como Patrick Miller.

Así que si eres de los que no te perderás de ver a Patrick Miller en el Palacio de los Deportes, presta atención que te traemos todos los detalles del horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10 de la noche

Concierto de Patrick Miller en Palacio de los Deportes (Patrick Miller)

Patrick Miller trae su pista de baile al Palacio de los Deportes hoy 10 de enero

El icónico Palacio de los Deportes de la CDMX se convierte en una pista de baile con Patrick Miller en concierto que no deberás perderte.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.