Este sábado 10 de enero la banda de rock Foo Fighters se presenta como acto principal y en concierto para la Feria de León.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Foo Fighters en la Feria de León, pues te tenemos ya el horario y hora en la que termina el concierto para que no se te pase nada, estos son todos los detalles:

Apertura de entrada a la Feria de León: 12:00 del día

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Escenario: Foro Mazda

Telonero: Sin artista previon

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Feria de León 2026 (Eduardo Díaz / SDP Noticias )

Foo Fighters promete concierto inolvidable en la Feria de León

Sin duda el concierto de Foo Fighters en la Feria de León promete ser uno de los actos inolvidables de este 10 de enero.

Con lo mejor del rock de Foo Fighters y sus grandes éxitos desde el escenario Foro Mazda para los asistentes a la Feria de León.

Recuerda que la Feria de León tiene sede en el Domo de la Feria área ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos Oriente número 1820m de la colonia La Martinica en la ciudad de León del estado de Guanajuato.