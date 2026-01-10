Este sábado 10 de enero la banda de rock Foo Fighters se presenta como acto principal y en concierto para la Feria de León.
Así que prepárate para disfrutar de la música de Foo Fighters en la Feria de León, pues te tenemos ya el horario y hora en la que termina el concierto para que no se te pase nada, estos son todos los detalles:
- Apertura de entrada a la Feria de León: 12:00 del día
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Escenario: Foro Mazda
- Telonero: Sin artista previon
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas en vivo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Foo Fighters promete concierto inolvidable en la Feria de León
Sin duda el concierto de Foo Fighters en la Feria de León promete ser uno de los actos inolvidables de este 10 de enero.
Con lo mejor del rock de Foo Fighters y sus grandes éxitos desde el escenario Foro Mazda para los asistentes a la Feria de León.
Recuerda que la Feria de León tiene sede en el Domo de la Feria área ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos Oriente número 1820m de la colonia La Martinica en la ciudad de León del estado de Guanajuato.