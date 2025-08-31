El músico español de 62 años de edad, Fermín Muguruza llega con concierto este 31 de agosto al Monumento a la Revolución en la CDMX.

Por lo que te tenemos todos los detalles desde setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes de la música en concierto de Fermín Muguruza.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto

Fermín Muguruza se presentará en el Monumento a la Revolución este domingo 31 de agosto en concierto, a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle:

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero:

Niña Dioz, a las 5:00 de la tarde Tijuana No!, a las 6:00 pm

Setlist de canciones: Aproximadamente 31 temas en vivo

Fermín Muguruza (Especial )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto

El español Fermín Muguruza regresa a la CDMX con concierto especial desde el Monumento a la Revolución este 31 de agosto y totalmente gratis.

Concierto con el que Fermín Muguruza estará dando un repaso por su trayectoria musical en el 40 aniversario de la formación de su primera banda, Kortatu.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución serán más que especiales, pues se espera que interprete: