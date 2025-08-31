El músico español de 62 años de edad, Fermín Muguruza llega con concierto este 31 de agosto al Monumento a la Revolución en la CDMX.

Por lo que te tenemos todos los detalles desde setlist de canciones, horario y telonero para que disfrutes de la música en concierto de Fermín Muguruza.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto

Fermín Muguruza se presentará en el Monumento a la Revolución este domingo 31 de agosto en concierto, a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle:

  • Hora: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero:
  1. Niña Dioz, a las 5:00 de la tarde
  2. Tijuana No!, a las 6:00 pm
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 31 temas en vivo
Fermín Muguruza
Fermín Muguruza (Especial )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto

El español Fermín Muguruza regresa a la CDMX con concierto especial desde el Monumento a la Revolución este 31 de agosto y totalmente gratis.

Concierto con el que Fermín Muguruza estará dando un repaso por su trayectoria musical en el 40 aniversario de la formación de su primera banda, Kortatu.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución serán más que especiales, pues se espera que interprete:

  1. Maputxe
  2. Urrun
  3. Eguraldi Lainotsua Hiriburuan
  4. Hay algo aquí que va mal
  5. Balazalak
  6. La línea del frente
  7. In-komunikazioa
  8. Desmond Tutu
  9. Newroz
  10. Big Beñat
  11. Azoka Eguna
  12. Euskal Herria Jamaika Clash
  13. A La Calle
  14. Nicaragua sandinista
  15. Down to the River to Prey
  16. Black Is Beltza
  17. After-boltxebike
  18. Hiri gerrilaren dantza
  19. Bidasoa fundamentalista
  20. Lehenbiziko bala
  21. B.S.O.
  22. “54-46” - That’s My Number
  23. Etxerat!
  24. Zu atrapatu arte
  25. Kolore bizia
  26. Radio Rahim
  27. Dub Manifest
  28. El Último Ska De Manolo Rastamán
  29. Yalah, Yalah, Ramallah!
  30. Gora Herria
  31. Sarri, Sarri