El Monumento a la Revolución será el escenario para el concierto del músico español de 62 años de edad, Fermín Muguruza este domingo 31 de agosto.

Así que prepárate para no perderte de ver en concierto a Fermín Muguruza con el horario y a qué hora termina el show en el Monumento a la Revolución.

Horario y a qué hora termina el concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto

Prepárate y disfruta del concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución del 31 de agosto con el horario y la hora hasta en la que terminará el esperado show en vivo del músico español:

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero:

Niña Dioz, a las 5:00 de la tarde Tijuana No!, a las 6:00 pm

Setlist de canciones: Aproximadamente 31 temas en vivo

Duración: Se prevén de 4 a 5 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de entre las 9:00 y 10:00 de la noche

Fermín Muguruza llega al Monumento a la Revolución con concierto gratis este 31 de agosto

Como parte de las actividades culturales de la secretaría de Cultura capitalina, el músico español Fermín Muguruza estará ofreciendo un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución.

Concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución que forma parte de la gira del español por el 40 aniversario de la formación de su primera banda, Kortatu.

Recuerda que el Monumento a la Revolución se ubica en Plaza de la República s/n de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La vía más sencilla de llegar al Monumento a la Revolución es por transporte público del Metro y Metrobús.

En el Metro deberás viajar por la línea 2 con bajada en la estación Revolución; mientras que por Metrobús la Línea 1 a utilizar y bajar en la estación Plaza de la República.

Así que ya tienes todos los detalles que necesitas para disfrutar del concierto de Fermín Muguruza en el Monumento a la Revolución este 31 de agosto.