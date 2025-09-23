¿Cuánto gastó el gobierno de la CDMX para los shows de Residente y Fermín Muguruza? Reportes indican que la Secretaría de Cultura habría desembolsado más de 22 millones de pesos.

De acuerdo con la información, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México otorgó un contrato a la empresa 2 Hands Production Services, para la realización de los dos conciertos.

Por la organización y producción de los shows de Residente y Fermín Muguruza, se indica, el gobierno de la CDMX habría pagado a dicha empresa poco más de 22 millones de pesos.

Show de Residente en Zócalo CDMX (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

El gobierno de la CDMX gastó más de 22 millones de pesos para la realización de los shows de Residente y Fermín Muguruza celebrados en el Zócalo y el Monumento a la Revolución respectivamente.

La información difundida por el diario El Universal, establece que fueron 22 millones 200 mil pesos los que se destinaron a los conciertos del 6 de septiembre y el 31 de agosto y se gastaron de esta manera:

Talento artístico por la contratación de Residente: 8 millones 206 mil 800 pesos

Talento artístico por la contratación de Fermín Muguriza: un millón 681 mil 467 pesos

Gastos de escenario, iluminación, ambulancias, camerinos, internet, cables, alimentos para los 2 shows: 12 millones 311 mil 733 pesos:

Montaje de escenario: 1.5 millones de pesos por cada uno



Servicio integral de vallas perimetrales: 650 mil pesos por cada show



Equipo y alimentación e hidratación de los artistas: 550 mil pesos por cada show

Cabe destacar que en el contrato se incluyó una cláusula para evitar que aumentara el costo de los eventos, pues quedó establecido que la empresa estaba impedida de “exigir pago adicional alguno”.

El reporte sobre el contrato para los shows de Residente y Fermín Muguruza, detalla que la Secretaría de Cultura de la CDMX, asignó los conciertos a la empresa 2 Hands Production Services.

Dicha compañía se especializa en la producción de espectáculos, festivales, activaciones y eventos corporativos, mismos que ha ejecutado en recintos abiertos y espacios multifuncionales.

En la página de internet de la firma, se indica que ha participado como productora en diferentes espectáculos de gran reconocimiento como el caso de los siguientes:

Festival Pal Norte

Festival Hell & Heaven

Festival Knot Fest

Revolution Fest

Hellow Fest

Opera la Carpa Astros

La empresa está registrada en bases jurídicas con domicilio en Coyoacán, CDMX, bajo la representación de Mauricio Gudiño Calvillo, quien tiene historial en producción de espectáculos masivos.