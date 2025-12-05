Hoy viernes 5 de diciembre llega el concierto Esto sí es despecho a La Maraka de la CDMX con:
- Myriam Montemayor
- Natalia Sosa
- Aranza
- Sheyla
Por lo que te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto del 5 de diciembre de Esto sí es despecho en La Maraka:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
Posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka del 5 de diciembre
Esto sí es despecho llega en concierto a La Maraka este viernes 5 de diciembre con un show romántico y de dolor que promete.
Con un repertorio en vivo de la música romántica que rinde homenaje a las grandes divas de los 80’s y 90’s.
Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka sea el siguiente:
- “Dime”
- “La Gata Bajo la Lluvia”
- “Por Cobardía”
- “Detrás de mi ventana”
- “No soy una señora”
- “Digas lo que digas”
- “Castillos”
- “Amigas y rivales”
- “Soledad”
- “Vuelve”
- “Amor, amor”
- “Cielo rojo”
- “Hasta el límite”
- “El hombre que yo amo”
- “Herida”
- “Quién como tú”
- “Ya te olvidé”
- “A dios le pido”