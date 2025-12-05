Hoy viernes 5 de diciembre llega el concierto Esto sí es despecho a La Maraka de la CDMX con:

Myriam Montemayor

Natalia Sosa

Aranza

Sheyla

Por lo que te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto del 5 de diciembre de Esto sí es despecho en La Maraka:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Concierto de Esto sí es despecho en La Maraka (Esto sí es despecho)

Posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka del 5 de diciembre

Esto sí es despecho llega en concierto a La Maraka este viernes 5 de diciembre con un show romántico y de dolor que promete.

Con un repertorio en vivo de la música romántica que rinde homenaje a las grandes divas de los 80’s y 90’s.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka sea el siguiente: