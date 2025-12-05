Esto sí es despecho llega hoy 5 de diciembre en concierto a La Maraka de la CDMX con las voces de:

Myriam Montemayor

Natalia Sosa

Aranza

Sheyla

Así que prestá atención que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka de este viernes 5 de diciembre:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 4 horas de música

Termina: Alrededor de la 1:30 de la madrugada

Concierto de Esto sí es despecho en La Maraka (Esto sí es despecho)

Esto sí es despecho llega a La Maraka con Myriam Montemayor, Natalia Sosa, Aranza y Sheyla

Las Myriam Montemayor, Natalia Sosa, Aranza y Sheyla llegan con su concierto Esto sí es despecho a La Maraka de la CDMx hoy viernes 5 de diciembre.

Por lo que Esto sí es despecho promete ser un espectáculo inolvidable, pues rinde homenaje a las grandes divas de los 80’s y 90’s.

Y por lo que las cantantes estarán reviviendo las canciones más i cónicas de amor, desamor y despecho que marcaron a generaciones enteras.

Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.