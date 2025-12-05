Esto sí es despecho llega hoy 5 de diciembre en concierto a La Maraka de la CDMX con las voces de:
- Myriam Montemayor
- Natalia Sosa
- Aranza
- Sheyla
Así que prestá atención que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Esto sí es despecho en La Maraka de este viernes 5 de diciembre:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 4 horas de música
- Termina: Alrededor de la 1:30 de la madrugada
Las Myriam Montemayor, Natalia Sosa, Aranza y Sheyla llegan con su concierto Esto sí es despecho a La Maraka de la CDMx hoy viernes 5 de diciembre.
Por lo que Esto sí es despecho promete ser un espectáculo inolvidable, pues rinde homenaje a las grandes divas de los 80’s y 90’s.
Y por lo que las cantantes estarán reviviendo las canciones más icónicas de amor, desamor y despecho que marcaron a generaciones enteras.
Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.