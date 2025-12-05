Te contamos a qué hora termina el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional, aquí el horario del 5 y 6 de diciembre.

El Ultra Sodade Tour 2025 de Kevin Kaarl tiene programadas dos fechas de conciertos en CDMX.

Horario del 5 y 6 de diciembre para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

El horario del 5 y 6 de diciembre para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional quedó así:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 10:30 de la noche

Macario Martínez será el artista invitado en los shows en vivo de Kevin Kaarl en el Coloso de Reforma.

Se espera que durante su concierto Kevin Kaarl cante sus mejores temas para hacer una noche inolvidable.

Kevin Kaarl (@kevinkaarl / Instagram)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kevin Kaarl?

Acá te explicamos cómo llegar al Auditorio Nacional para que no te pierdas a Kevin Kaarl en vivo.

Si viajas en transporte público tendrás que bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Cuando salgas del Metro deberás caminar algunos metros para arribar al Coloso de Reforma.

En auto, hay que ingresar a un costado de Campo Marte, puedes llegar por Avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.