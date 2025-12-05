Ya está todo listo para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero del 5 y 6 de diciembre.

Kevin Kaarl llega a la CDMX con su Ultra Sodade Tour 2025 para ofrecer dos conciertos.

Setlist de canciones para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional para el 5 y 6 de diciembre sería este:

  1. Búscame otra vez
  2. No me equivoco
  3. Abrazado a ti
  4. Ultra Sodade
  5. Como me encanta
  6. Si supieras
  7. Ya no me llames
  8. Que pasa si me voy?
  9. Te quiero tanto / Travis y Hunter
  10. No me culpes por sentir
  11. Vámonos a Marte
  12. Es que yo te quiero a ti
  13. Y está bien
  14. Me va a costar
  15. Vete
  16. Mujer distante
  17. Colapso
  18. Amor viejo
  19. Esta noche
  20. Dime
  21. San Lucas
Kevin Kaarl
Kevin Kaarl (Kevin Kaarl / Facebook)

Horario del concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del 5 y 6 de diciembre para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional, tómalo en cuenta:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Inicio del concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Término del concierto: 10:30 de la noche

No olvides que la dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

El cantante Macario Martínez será la combinación perfecta con Kevin Kaarl para dar un concierto inolvidable en el “Coloso de Reforma”.

Kevin Kaarl
Kevin Kaarl (@kevinkaarl / Instagram)