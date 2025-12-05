Ya está todo listo para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero del 5 y 6 de diciembre.

Kevin Kaarl llega a la CDMX con su Ultra Sodade Tour 2025 para ofrecer dos conciertos.

Setlist de canciones para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional para el 5 y 6 de diciembre sería este:

Búscame otra vez No me equivoco Abrazado a ti Ultra Sodade Como me encanta Si supieras Ya no me llames Que pasa si me voy? Te quiero tanto / Travis y Hunter No me culpes por sentir Vámonos a Marte Es que yo te quiero a ti Y está bien Me va a costar Vete Mujer distante Colapso Amor viejo Esta noche Dime San Lucas

Kevin Kaarl (Kevin Kaarl / Facebook)

Horario del concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del 5 y 6 de diciembre para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional, tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 10:30 de la noche

No olvides que la dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional

El cantante Macario Martínez será la combinación perfecta con Kevin Kaarl para dar un concierto inolvidable en el “Coloso de Reforma”.