Ya está todo listo para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero del 5 y 6 de diciembre.
Kevin Kaarl llega a la CDMX con su Ultra Sodade Tour 2025 para ofrecer dos conciertos.
Setlist de canciones para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional
El setlist para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional para el 5 y 6 de diciembre sería este:
- Búscame otra vez
- No me equivoco
- Abrazado a ti
- Ultra Sodade
- Como me encanta
- Si supieras
- Ya no me llames
- Que pasa si me voy?
- Te quiero tanto / Travis y Hunter
- No me culpes por sentir
- Vámonos a Marte
- Es que yo te quiero a ti
- Y está bien
- Me va a costar
- Vete
- Mujer distante
- Colapso
- Amor viejo
- Esta noche
- Dime
- San Lucas
Horario del concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del 5 y 6 de diciembre para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional, tómalo en cuenta:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Término del concierto: 10:30 de la noche
No olvides que la dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Kevin Kaarl en el Auditorio Nacional
El cantante Macario Martínez será la combinación perfecta con Kevin Kaarl para dar un concierto inolvidable en el “Coloso de Reforma”.