El Palenque de Texcoco recibe esta noche del 5 de abril a la agrupación mexicana Bronco en concierto.

Y para que no te pierdas de ningún momento del concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco, a continuación te dejamos todos los detalles de horario y hora en la que termina el show:

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Grupo Bronco (@grupobronco/Instagram)

Bronco trae su música al ​​Palenque de Texcoco

La música icónica de Bronco pondrá a bailar y corear a todos con sus mejores éxitos en el Palenque Texcoco con su esperado concierto de este domingo 5 de abril.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que ya tienes todo lo que debes tener en cuenta para disfrutar del concierto de Bronco en el ​​Palenque Texcoco.