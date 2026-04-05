La agrupación mexicana Bronco se presenta en concierto hoy domingo 5 de abril en el tradicional Palenque de Texcoco de la Feria del Caballo 2026.
Así que a los fans les tenemos preparado los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten del concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco:
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:30 horas de música en vivo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posible setlist para Bronco en el Palenque de Texcoco hoy 5 de abril
Bronco se prepara para una noche inolvidable para sus fans con concierto en el Palenque de Texcoco del 5 de abril.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco sean los siguientes:
- Amigo bronco
- Oro
- Mírenla, mírenla
- Nunca voy a olvidarte
- El golpe traidor / Estoy a punto
- Los castigados / La pata coja / El chupetón
- No tengo más que una canción
- Quiéreme como te quiero
- Bienvenido dolor
- Libros tontos
- Cómo te lo digo / Voy a tumbar la casita
- Doctor
- Pastillas de amnesia
- Con zapatos de tacón
- Que te han visto llorar
- Tres heridas
- Un fin de semana
- Un golpe más
- Dos mujeres, un camino
- Si te vuelves a enamorar
- Sergio el bailador
- Corazón duro
- Adoro
- Que no quede huella
- No nos vamos a olvidar