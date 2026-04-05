La agrupación mexicana Bronco se presenta en concierto hoy domingo 5 de abril en el tradicional Palenque de Texcoco de la Feria del Caballo 2026.

Así que a los fans les tenemos preparado los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten del concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco:

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Grupo Bronco (@grupobronco / Instagram)

Posible setlist para Bronco en el Palenque de Texcoco hoy 5 de abril

Bronco se prepara para una noche inolvidable para sus fans con concierto en el Palenque de Texcoco del 5 de abril.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco sean los siguientes: