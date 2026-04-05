La agrupación mexicana Bronco se presenta en concierto hoy domingo 5 de abril en el tradicional Palenque de Texcoco de la Feria del Caballo 2026.

Así que a los fans les tenemos preparado los detalles de setlist, telonero y demás para que disfruten del concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco:

  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2:30 horas de música en vivo
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
Grupo Bronco
Grupo Bronco (@grupobronco / Instagram)

Posible setlist para Bronco en el Palenque de Texcoco hoy 5 de abril

Bronco se prepara para una noche inolvidable para sus fans con concierto en el Palenque de Texcoco del 5 de abril.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Bronco en el Palenque de Texcoco sean los siguientes:

  1. Amigo bronco
  2. Oro
  3. Mírenla, mírenla
  4. Nunca voy a olvidarte
  5. El golpe traidor / Estoy a punto
  6. Los castigados / La pata coja / El chupetón
  7. No tengo más que una canción
  8. Quiéreme como te quiero
  9. Bienvenido dolor
  10. Libros tontos
  11. Cómo te lo digo / Voy a tumbar la casita
  12. Doctor
  13. Pastillas de amnesia
  14. Con zapatos de tacón
  15. Que te han visto llorar
  16. Tres heridas
  17. Un fin de semana
  18. Un golpe más
  19. Dos mujeres, un camino
  20. Si te vuelves a enamorar
  21. Sergio el bailador
  22. Corazón duro
  23. Adoro
  24. Que no quede huella
  25. No nos vamos a olvidar