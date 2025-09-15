La tarpera Cazzu -de 31 añoes de edad- rompe en llanto durante su concierto en el Movistar Arena de Argentina.

Este último es el recinto en el que Cazzu abrió su gira Latinaje En Vivo, misma que llegará a México el próximo mes de octubre.

Cazzu canta ‘Piénsame’ y llora en pleno concierto

Las imágenes de Cazzu llorando rápidamente se convirtieron en tendencia dentro de redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok.

El momento ocurrió cuando la argentina cantaba ‘Piénsame’, tema que lanzó en 2022 y que habla del amor y la vida en pareja.

Cazzu canta ‘Piénsame’ y llora en pleno concierto (Capturas de video)

En repetidos videos se aprecia como la cantante entona la letra, pero su voz se va apagando conforme avanza la canción.

El nudo en la garganta fue tal en Cazzu que fueron sus fans presentes en el Movistar Arena quienes salieron en su auxilio.

Esto gracias a que, en cuanto Cazzu no pudo seguir cantamdo, fueron ellos quienes continuaron con la letra de la canción.

Tras una breve pero emotiva pausa, la argentina pudo retomar la marcha, siendo aplaudida por el público.

Finalmente ‘Piénsame’ llegó al final y Cazzu se retiró rápidamente del escenario entre las cálidas muestras de afecto.

Fans consuelan a Cazzu tras llorar sobre el escenario

Las acciones de Cazzu en pleno concierto fueron comentadas en redes sociales por obvias razones.

Algunos internautas trajeron a colación su pasada relación con Christian Noda, de 26 años de edad, y padre de su hija Inti.

Por fotuna para la cantante, ésta también se vio respaldada por sus fans latinoamericanos.

Ha sido en el último año que Cazzu se convirtió en una de las artistas más queridas del publico gracias a su talento y personalidad.

Esto la ha llevado a sumar un gran ejército de fans, especialmente en México, país que la ha acogido con los brazos abiertos.

Tras viralizarse el emotivo video de su llanto sobre el escenario, Cazzu ha recibido múltiples formas de cariño y apoyo.