Cazzu- de 31 años de edad- causa revuelo al publicar un enigmático mensaje en manuscrito en su página web oficial: “Qué decadencia la mía”.

El mensaje de Cazzu se da en medio de la polémica que enfrenta con Christian Nodal- de 26 años de edad- por el bienestar de su hija Inti.

Cazzu desconcierta a sus fans con misterioso mensaje

Cazzu publicó un mensaje en manuscrito lleno de emoción y dramatismo, lo que ha provocado una ola de especulaciones entre sus seguidores.

A través de su página oficial, Cazzu compartió imágenes de una carta escrita en el que abre su corazón para escribir sobre los sentimientos.

Cazzu desconcierta a sus fans con misterioso mensaje (Especial / Especial)

El mensaje de Cazzu lo comenzó con un párrafo que involucra a una investigadora y a una artista de antros.

“Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla. Para algunos, es una cantante de antros” escribe Cazzu.

Cazzu envolvió su relato enigmático hablando de una mujer envuelta entre una obsesión y confrontación.

El breve, pero llamativo contenido ha sido interpretado por muchos como una indirecta hacia su expareja, Christian Nodal.

“Nunca me imaginé que podría tener tanto en común con un delincuente. Qué decadencia la mía”, dice Cazzu.

Lo que resultó más interesante es que Cazzu incluyó una cuenta regresiva con el mensaje.

lo que llevó a sus fans a comenzar a conjeturar sobre un posible lanzamiento musical.

Cazzu (Cazzu Instagram @cazzu )

¿Cazzu lanzara nueva música? Esto se sabe

El misterioso mensaje de Cazzu ha generado expectativas entre sus fans, quienes creen que se trata de un nuevo lanzamiento.

De acuerdo con el mensaje de Cazzu, el contenido será revelado este 13 de septiembre.

“Capítulo nuevo disponible” se puede leer en la página web oficial de Cazzu.

Cabe destacar que Cazzu se encuentra actualmente en la etapa inicial de su gira “Latinaje en Vivo Tour” en Argentina.

La rapera también tiene programadas dos fechas sold out en CDMX en el Auditorio Nacional en el mes de octubre.