La banda de rock alternativo Zoé liderada por León Larregui estrena su nuevo sencillo Campo de Fuerza en Youtube.

El tema de Zoé marca su regreso a la industria musical en medio de sus próximos conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Letra completa de Campo de Fuerza de Zoé

Esta es la letra completa de Campo de Fuerza, nuevo sencillo de Zoé:

¿A dónde vas?

Dime si te puedo acompañar

Si quieres, te llevo en mi moto hasta el Edén

Montados en truenos magnéticos de cristal

Hay que apurarse, antes de que salga el sol

Amo el misterio de llevarte lejos a cualquier lugar

Por primera vez, no me quiero morir

Quiero vivir para siempre

Y a la velocidad de la luz

Contigo a mi lado

Estamos locos los dos

Somos indestructibles

Enséñame tus trucos de magia, hechízame

Cúrame de esta puta maldición

Fragilidad, desnudos, sin miedo resucitar

No me diste tu nombre, pero sé que me encanta

Me quiero casar

Amo el misterio de estar aquí y reconocerte

Por primera vez, mamá, no me quiero morir

Quiero vivir para siempre

Y a la velocidad de la luz

Contigo a mi lado

Estamos locos los dos

Somos indestructibles

Locos los dos

Locos de amor

La Eternidad es nuestro hogar

Locos de amor

Cerca de Dios

La Eternidad

Por primera vez, no me quiero morir

Quiero vivir para siempre

Y a la velocidad de la luz

Contigo hasta el final

Vamos a vivir

Vamos a soñar

Vamos a amar

Nadie nos toca

Significado de la canción Campo de Fuerza de Zoé

Después de anunciar su regreso a los escenarios, Zoé estrena su nuevo sencillo Campo de Fuerza.

La nueva canción de Zoé Campo de Fuerza retoma el estilo musical que ha caracterizado a la banda desde sus inicios, recuperando un sonido vibrante.

La canción trasciende a una narrativa sobre el amor y la intensidad de vivir.

El nuevo tema de Zoé conserva la esencia del grupo al adentrarnos a una atmósfera electrizante con solos de guitarra durante toda la melodía.

Campo de Fuerza marca la nueva era de Zoé, quienes se han consolidado como una de las bandas de rock más representativas de México

Video oficial de Campo de Fuerza de Zoé en YouTube

Zoé regresa con Campo de Fuerza su nuevo material tras cuatro años sin música nueva.

Zoé estreno de manera oficial Campo de Fuerza con un video lyric en Youtube, en el que presentan la letra completa de su sencillo.

La banda de rock busca reconectar con todos sus fans con el estreno de Campo de Fuerza.

