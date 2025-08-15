La banda de rock alternativo Zoé liderada por León Larregui estrena su nuevo sencillo Campo de Fuerza en Youtube.
El tema de Zoé marca su regreso a la industria musical en medio de sus próximos conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros de CDMX.
Letra completa de Campo de Fuerza de Zoé
Esta es la letra completa de Campo de Fuerza, nuevo sencillo de Zoé:
¿A dónde vas?
Dime si te puedo acompañar
Si quieres, te llevo en mi moto hasta el Edén
Montados en truenos magnéticos de cristal
Hay que apurarse, antes de que salga el sol
Amo el misterio de llevarte lejos a cualquier lugar
Por primera vez, no me quiero morir
Quiero vivir para siempre
Y a la velocidad de la luz
Contigo a mi lado
Estamos locos los dos
Somos indestructibles
Enséñame tus trucos de magia, hechízame
Cúrame de esta puta maldición
Fragilidad, desnudos, sin miedo resucitar
No me diste tu nombre, pero sé que me encanta
Me quiero casar
Amo el misterio de estar aquí y reconocerte
Por primera vez, mamá, no me quiero morir
Quiero vivir para siempre
Y a la velocidad de la luz
Contigo a mi lado
Estamos locos los dos
Somos indestructibles
Locos los dos
Locos de amor
La Eternidad es nuestro hogar
Locos de amor
Cerca de Dios
La Eternidad
Por primera vez, no me quiero morir
Quiero vivir para siempre
Y a la velocidad de la luz
Contigo hasta el final
Vamos a vivir
Vamos a soñar
Vamos a amar
Nadie nos toca
Significado de la canción Campo de Fuerza de Zoé
Después de anunciar su regreso a los escenarios, Zoé estrena su nuevo sencillo Campo de Fuerza.
La nueva canción de Zoé Campo de Fuerza retoma el estilo musical que ha caracterizado a la banda desde sus inicios, recuperando un sonido vibrante.
La canción trasciende a una narrativa sobre el amor y la intensidad de vivir.
El nuevo tema de Zoé conserva la esencia del grupo al adentrarnos a una atmósfera electrizante con solos de guitarra durante toda la melodía.
Campo de Fuerza marca la nueva era de Zoé, quienes se han consolidado como una de las bandas de rock más representativas de México
Video oficial de Campo de Fuerza de Zoé en YouTube
Zoé regresa con Campo de Fuerza su nuevo material tras cuatro años sin música nueva.
Zoé estreno de manera oficial Campo de Fuerza con un video lyric en Youtube, en el que presentan la letra completa de su sencillo.
La banda de rock busca reconectar con todos sus fans con el estreno de Campo de Fuerza.