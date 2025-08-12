Zoé, banda mexicana liderada por León Larregui, anunció el lanzamiento de Campo de Fuerza, su nuevo sencillo.

La nueva canción de Zoé marca el regreso de la agrupación tras cuatro años sin música nueva, prometiendo que será un éxito.

Fecha de estreno de Campo de Fuerza de Zoé

Zoé sorprendió a sus fans al anunciar su nueva canción Campo de Fuerza, que se estrenará el 14 de agosto de 2025 a las 18:00 horas en:

Spotify

Apple Music

Youtube Music

Amazon Music

Deezer

Zoé invita a sus fans a pre-guardar su nuevo sencillo, así como a disfrutar el adelanto de como se escuchará Campo de Fuerza .

En la nueva canción de Zoé se puede percibir un sonido electrizante con un solo de guitarra que sigue el ritmo de la batería.

Dentro del video promoción de Zoé, la banda anunció el estreno de Campo de Fuerza con diferentes carteles en la ciudad.

La canción de Zoé fue bien recibida por parte de sus fans, quienes deseaban que la agrupación resurgiera con nueva música.

El estreno de Campo de Fuerza de Zoé se da en medio de sus próximos conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX con cinco fechas sold out.

Fecha de estreno de Campo de Fuerza de Zoé (Especial / Especial)

León Larregui está emocionado con el estreno de Campo de Fuerza de Zoé

León Larregui se pronunció en su cuenta oficial de X por el estreno de Campo de Fuerza de Zoé.

“Qué emoción sacar algo nuevo de Zoé. Ya estamos a nada”. dijo León Larregui a sus fans.

El cantante también compartió varias sorpresas, como que Zoé estrenará dos sencillos durante las próximas semanas.

Además, también anunció que pronto revelarán a los teloneros que serán parte de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Zoé reafirma su status dentro de la industria musical con el estreno de Campo de Fuerza, que sin duda será del agrado de sus fieles seguidores.