BTS se encuentra en México por su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial ‘ARIRANG Tour’.

Sin embargo, Kim Taehyung, mejor conocido como V, compartió algunos de los lugares que ha conocido de México con música de José José, Luis Miguel y Natalia Lafourcade.

V de BTS disfruta de México con canciones de José José, Luis Miguel y Natalia Lafourcade

Durante su estancia por la Ciudad de México, V de BTS generó un gran impacto en redes sociales al compartir fotografías en sitios emblemáticos como el Palacio Nacional, Cuadra San Cristóbal y la Casa Luis Barragán.

Pero, lo que más cautivó al ARMY fue su inmersión en la cultura local y es que utilizó canciones de leyendas como Luis Miguel, José José y Natalia Lafourcade para musicalizar sus publicaciones.

BTS: V comparte historias en México con música de Natalia Lafourcade y José José (thv / Instagram )

V de BTS compartió una galería de fotografías recorriendo distintos rincones de la Ciudad de México acompañadas de música mexicana:

Soledad y el Mar de Natalia Lafourcade

Buenos días amor de José José

No me platiques más de Luis Miguel

Además de la música, V de BTS compartió sus publicaciones con un mensaje que hace un guiño a la cultura mexicana como: “Sin cilantro, por favor” y “Mucho picante”.

BTS: V comparte historias en México con música de Natalia Lafourcade y José José

V de BTS dejó ver su admiración por la cultura mexicana a través de la música y la arquitectura.

El ARMY de México no tardó en reaccionar y agradecieron que V se haya dado el tiempo para conocer más de la cultura mexicana.

Los miembros de BTS aprovecharon su visita a México para disfrutar de la lucha libre en la Arena México y mostraron interés por la arquitectura y gastronomía del país.