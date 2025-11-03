Otro de los conciertos que se suma al calendario del año que entra es Black Label Society en México 2026, quienes estarán en el Velódromo de la CDMX.

Si quieres ver a Black Label Society en México 2026, aquí te daremos los detalles hasta el momento de la fecha del concierto y la venta de boletos.

Fecha del concierto de Black Label Society en México 2026

El concierto de Black Label Society en México 2026 se llevará a cabo el 23 de abril en el Velódromo de la CDMX.

Black Label Society en México 2026 (OCESA)

La fecha del concierto de Black Label Society en México 2026 ha sorprendido a algunos fans del rock y heavy metal, pues es relativamente cercana al regreso de AC/DC a nuestro país.

Algunos consideran que es una fecha un tanto injusta para la agrupación de Zakk Wylde , pues los veteranos del hardrock podrían robarles audiencia; no obstante, otros consideran que no habría problemas, pues son públicos diferentes.

No hay detalles de que se vaya a abrir una segunda fecha, por lo que recomendamos a los fans estar al pendiente de los precios y la preventa de los boletos para la presentación.

Boletos de Black Label Society en México 2026

La preventa de los boletos para el concierto de Black Label Society en México 2026 será el 6 de noviembre para tarjetahabientes Banamex.

No se dieron detalles de la venta general de Black Label Society en México 2026, aunque se espera que sea al día siguiente, el 7 de noviembre de 2025.

De momento, tampoco se tiene el precio de los boletos para el concierto. Dado que la preventa es en unos días, todos los detalles serán liberados en la primera semana de noviembre.

Fans de Black Label Society y analistas consideran que los precios rondarán entre los mil a los 5 mil pesos, dependiendo la zona; no se ha mencionado nada de posibles paquetes VIP, que son los más caros.

Black Label Society (@blacklabelsocietyofficial)



