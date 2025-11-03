The Neighbourhood llegará a México en 2026 y dará un concierto en el Palacio de los Deportes. Aquí te decimos la fecha y precio de los boletos.

La banda estadounidense de rock alternativo llegará a México y dará tres conciertos; uno de estos será en la CDMX.

The Neighbourhood en el Palacio de los Deportes: fecha del concierto

El concierto de The Neighbourhood en el Palacio de los Deportes de CDMX será el 25 de septiembre de 2026.

Además de su presentación en la CDMX, The Neighbourhood dará dos conciertos en:

Guadalajara: 21 de septiembre en el Auditorio Telmex

Monterrey: 23 de septiembre en el Auditorio Banamex

El Palacio de los Deportes se ubica sobre avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

The Neighbourhood: venta y preventa de los boletos para el concierto en el Palacio de los Deportes

La venta de boletos para el concierto de The Neighbourhood será a través de Ticketmaster. Estas son las fechas de venta de los boletos:

Preventa Banamex: jueves 6 de noviembre a las 10:00

Venta General: viernes 7 de noviembre a las 10:00

Hasta el momento, no hay un aproximado del precio de los boletos.

El último concierto de The Neighbourhood en México fue en 2016 y 6 años después anunció su gira mundial.

Algunos fans de The Marias han pedido sabotear la gira de The Neighbourhood, luego de que su baterista, Brandon Fried, fuera señalado de acoso sexual por María Zardoya, vocalista de The Marías.

Al final, Brandon Fried regresará con The Neighbourhood para esta nueva gira y el grupo anunció el lanzamiento de un nuevo álbum al que llamarán ((((ultraSPUND)))).

La gira de The Neighbourhood se extiende por Europa, Asia y Australia.