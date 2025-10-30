¿Listo para el Bahidorá 2026? A continuación te decimos el cartel completo, fechas, artistas y precio de boletos por si tienes pensado asistir a este festival.

El Festival Bahidorá se ha convertido en uno de los más esperados y llamativos en los últimos años, por lo que su edición 2026 no se podría quedar atrás.

Esta es la fecha y el lugar del Festival Bahidorá 2026

¿Quieres ir al Festival Bahidorá 2026? A continuación te decimos las fechas y el lugar para que puedas acudir.

Fecha del Festival Bahidorá 2026: 13, 14 y 15 de febrero del 2026

Lugar del Festival Bahidorá 2026: Las Estacas Parque Natural Carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N KM, 62770 Tlaltizapán, Morelos

El Festival Bahidorá 2026 mezcla dub reggae, house, cumbia, hard techno, folk, electrónica japonesa y DJs internacionales para todos los gustos.

Bahidorá 2026 (@bahidora / Instagram)

Este es el cartel completo del Festival Bahidorá 2026

A través de las redes sociales se dio a conocer el cartel completo del Festival Bahidorá 2026, en la que incluye a los artistas:

BB Trickz

The Blessed Madonna

Bluecommand

Chico Sonido

Cinthie

Crudo Means Raw

Daphni

Desiree

DJ Seinfeld

Edward (live)

Ela Minus

Four Tet

Helena Hauff

Hvob

Kid Francescoli

Kings of Conveninence

Konstantin

Leafar Legov (live)

Los Pirañas

Los Thuthanka

Macario Martínez

Mad Professor w/ Sister Nancy, Sister Audrey & Lady G

Map.Ache (live) - Mnty

pablopablo

Paloma Morphy

Ricardo Villalobos

Riokosta

Rosas

Roza Terenzi

Rizo Ry X (OjSet)

Satoshi Tomiie (live)

Shanti Celeste - Sisi

Sonido La Changa

Tau Car

VTSS

Wata igarashi

Xiaolinave

Vamour

Colectivos y showcases especiales

Las colaboraciones internacionales no faltan. Este año incluirán:

Rainbow Disco Club (Japón)

Giegling (Alemania)

Boyanza

Diáspora

Fünk Club

Noche Negra

Bahidorá 2026 (@bahidora / Instagram )

Precio de boletos para el Festival Bahidorá 2026

Desde hace unos días la etapa Early Bird del acceso general se puso a la venta y actualmente los boletos se encuentran en la primera fase con los siguientes precios:

Full Weekend (tres días) en $3190 pesos

Half Weekend (dos días) en $2490 pesos

Full Weekend Oasis Banamex en $6690 pesos

Half Weekend Oasis Banamex en $5990 pesos

Con el paso de los días, Bahidorá 2026 irá actualizando precios hasta llegar a la tercera fase, por lo que irán aumentando el costo.

El Festival Bahidorá 2026 también ofrece paquetes con los que puedes conseguir transporte hasta el festival e incluso casas para que acampes o en su defecto, habitaciones de hotel.