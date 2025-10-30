¿Listo para el Bahidorá 2026? A continuación te decimos el cartel completo, fechas, artistas y precio de boletos por si tienes pensado asistir a este festival.

El Festival Bahidorá se ha convertido en uno de los más esperados y llamativos en los últimos años, por lo que su edición 2026 no se podría quedar atrás.

Esta es la fecha y el lugar del Festival Bahidorá 2026

¿Quieres ir al Festival Bahidorá 2026? A continuación te decimos las fechas y el lugar para que puedas acudir.

  • Fecha del Festival Bahidorá 2026: 13, 14 y 15 de febrero del 2026
  • Lugar del Festival Bahidorá 2026: Las Estacas Parque Natural Carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N KM, 62770 Tlaltizapán, Morelos

El Festival Bahidorá 2026 mezcla dub reggae, house, cumbia, hard techno, folk, electrónica japonesa y DJs internacionales para todos los gustos.

Este es el cartel completo del Festival Bahidorá 2026

A través de las redes sociales se dio a conocer el cartel completo del Festival Bahidorá 2026, en la que incluye a los artistas:

  • BB Trickz
  • The Blessed Madonna
  • Bluecommand
  • Chico Sonido
  • Cinthie
  • Crudo Means Raw
  • Daphni
  • Desiree
  • DJ Seinfeld
  • Edward (live)
  • Ela Minus
  • Four Tet
  • Helena Hauff
  • Hvob
  • Kid Francescoli
  • Kings of Conveninence
  • Konstantin
  • Leafar Legov (live)
  • Los Pirañas
  • Los Thuthanka
  • Macario Martínez
  • Mad Professor w/ Sister Nancy, Sister Audrey & Lady G
  • Map.Ache (live) - Mnty
  • pablopablo
  • Paloma Morphy
  • Ricardo Villalobos
  • Riokosta
  • Rosas
  • Roza Terenzi
  • Rizo Ry X (OjSet)
  • Satoshi Tomiie (live)
  • Shanti Celeste - Sisi
  • Sonido La Changa
  • Tau Car
  • VTSS
  • Wata igarashi
  • Xiaolinave
  • Vamour

Colectivos y showcases especiales

Las colaboraciones internacionales no faltan. Este año incluirán:

  • Rainbow Disco Club (Japón)
  • Giegling (Alemania)
  • Boyanza
  • Diáspora
  • Fünk Club
  • Noche Negra
Precio de boletos para el Festival Bahidorá 2026

Desde hace unos días la etapa Early Bird del acceso general se puso a la venta y actualmente los boletos se encuentran en la primera fase con los siguientes precios:

  • Full Weekend (tres días) en $3190 pesos
  • Half Weekend (dos días) en $2490 pesos
  • Full Weekend Oasis Banamex en $6690 pesos
  • Half Weekend Oasis Banamex en $5990 pesos

Con el paso de los días, Bahidorá 2026 irá actualizando precios hasta llegar a la tercera fase, por lo que irán aumentando el costo.

El Festival Bahidorá 2026 también ofrece paquetes con los que puedes conseguir transporte hasta el festival e incluso casas para que acampes o en su defecto, habitaciones de hotel.

