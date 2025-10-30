¿Listo para el Bahidorá 2026? A continuación te decimos el cartel completo, fechas, artistas y precio de boletos por si tienes pensado asistir a este festival.
El Festival Bahidorá se ha convertido en uno de los más esperados y llamativos en los últimos años, por lo que su edición 2026 no se podría quedar atrás.
Esta es la fecha y el lugar del Festival Bahidorá 2026
¿Quieres ir al Festival Bahidorá 2026? A continuación te decimos las fechas y el lugar para que puedas acudir.
- Fecha del Festival Bahidorá 2026: 13, 14 y 15 de febrero del 2026
- Lugar del Festival Bahidorá 2026: Las Estacas Parque Natural Carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N KM, 62770 Tlaltizapán, Morelos
El Festival Bahidorá 2026 mezcla dub reggae, house, cumbia, hard techno, folk, electrónica japonesa y DJs internacionales para todos los gustos.
Este es el cartel completo del Festival Bahidorá 2026
A través de las redes sociales se dio a conocer el cartel completo del Festival Bahidorá 2026, en la que incluye a los artistas:
- BB Trickz
- The Blessed Madonna
- Bluecommand
- Chico Sonido
- Cinthie
- Crudo Means Raw
- Daphni
- Desiree
- DJ Seinfeld
- Edward (live)
- Ela Minus
- Four Tet
- Helena Hauff
- Hvob
- Kid Francescoli
- Kings of Conveninence
- Konstantin
- Leafar Legov (live)
- Los Pirañas
- Los Thuthanka
- Macario Martínez
- Mad Professor w/ Sister Nancy, Sister Audrey & Lady G
- Map.Ache (live) - Mnty
- pablopablo
- Paloma Morphy
- Ricardo Villalobos
- Riokosta
- Rosas
- Roza Terenzi
- Rizo Ry X (OjSet)
- Satoshi Tomiie (live)
- Shanti Celeste - Sisi
- Sonido La Changa
- Tau Car
- VTSS
- Wata igarashi
- Xiaolinave
- Vamour
Colectivos y showcases especiales
Las colaboraciones internacionales no faltan. Este año incluirán:
- Rainbow Disco Club (Japón)
- Giegling (Alemania)
- Boyanza
- Diáspora
- Fünk Club
- Noche Negra
Precio de boletos para el Festival Bahidorá 2026
Desde hace unos días la etapa Early Bird del acceso general se puso a la venta y actualmente los boletos se encuentran en la primera fase con los siguientes precios:
- Full Weekend (tres días) en $3190 pesos
- Half Weekend (dos días) en $2490 pesos
- Full Weekend Oasis Banamex en $6690 pesos
- Half Weekend Oasis Banamex en $5990 pesos
Con el paso de los días, Bahidorá 2026 irá actualizando precios hasta llegar a la tercera fase, por lo que irán aumentando el costo.
El Festival Bahidorá 2026 también ofrece paquetes con los que puedes conseguir transporte hasta el festival e incluso casas para que acampes o en su defecto, habitaciones de hotel.