La banda del hard rock australiana AC/DC está por regresar a México en 2026 con fecha única en concierto para su Pwr Up Tour.

Así que fans presten atención que les tenemos todos los detalles para la venta de boletos y detalles del Pwr Up Tour de AC/DC en México 2026; a continuación todo lo que debes saber:

Fecha: Martes 7 de abril 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: The Pretty Reckless

Venta General de boletos: 7 de noviembre 2026

Sin preventas

Precio de boletos: Sin revelarse costos aún

Boletera: Ticketmaster

¡Estás a punto de quedar electrizado! ⚡️ ¡AC/DC llega con POWER UP TOUR 2026 a México y con The Pretty Reckless como invitados especiales!



Venta general a partir del 7 de noviembre a las 10:00A.M. 🎸 pic.twitter.com/Tx0itFN08l — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 3, 2025

El Pwr Up Tour de AC/DC llega a México en 2026

Con una sola fecha por ahora, el Pwr Up Tour de AC/DC llegará a México en el segundo trimestre del 2026.

Concierto de la banda del hard rock australiana AC/DC que desde ya será uno de los más esperados para México en el próximo año.

Por ahora, el precio de boletos para el concierto de AC/DC no han sido revelados, sin embargo, entre insider se dice que no habrá asientos numerados, por lo que General A y B en el Estadio GNP Seguros será de pie.

Asimismo, pese a no haber preventas bancarias, sí se tendrá en la venta general la opción de 3 meses sin intereses para tarjetahabientes Banamex en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas comprar tus boletos de manera física, lo podrás hacer en las taquillas del Palacio de los Deportes mismas que se ubican en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Mientras que el Estadio GNP Seguros es el recinto que se encuentra en Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.