La cantante y compositora Mon Laferte estará de gira el próximo 2026 y un concierto en la CDMX está programado para los fans capitalinos.

La cita es en el Palacio de los Deportes y los motivos son la gira Femme Fatale Tour.

Fecha del concierto para Femme Fatale Tour de Mon Laferte en Palacio de los Deportes

Mon Laferte regresa a México y la CDMX se prepara para ser parte de la gira 2026 de la cantante el próximo viernes 29 de mayo.

Mon Laferte (@monlaferte / Instagram )

Mon Laferte en concierto: Venta y preventa de boletos para el Palacio de los Deportes

En cuanto a los boletos para el concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes estas son las fechas para su compra:

Preventa Banamex: jueves 6 de noviembre a las 11:00 a.m.

Venta general: a partir del viernes 7 de noviembre a las 11:00 a.m.

Ticketmaster es la boletera designada para la venta de entradas, con opciones de comprara tarjetahabientes Banamex de hasta 3 meses sin intereses.

Sin embargo, cabe destacar que el precio de los boletos por zona no ha sido revelado al público .

¡Mon Laferte regresa a México con nueva gira! 🖤

¿En qué ciudad te vemos? #PreventaBanamex: 6 de noviembre.

Venta general a partir del 7 de noviembre. pic.twitter.com/bmD9N4TSva — Ocesa Total (@ocesa_total) November 3, 2025

Femme Fatale Tour de Mon Laferte en Palacio de los Deportes: Sedes en México

La gira Femme Fatale Tour de Mon Laferte no solo verá su paso por la CDMX, sino también por otras sedes de México como:

Mérida – Foro GNP Seguros: 11 de abril

Puebla – Auditorio GNP Seguros: 23 de abril

Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez: 25 de abril

Guadalajara – Auditorio Telmex: 30 de abril

Monterrey – Auditorio Banamex: 27 de mayo