La cantante y compositora Mon Laferte estará de gira el próximo 2026 y un concierto en la CDMX está programado para los fans capitalinos.
La cita es en el Palacio de los Deportes y los motivos son la gira Femme Fatale Tour.
Fecha del concierto para Femme Fatale Tour de Mon Laferte en Palacio de los Deportes
Mon Laferte regresa a México y la CDMX se prepara para ser parte de la gira 2026 de la cantante el próximo viernes 29 de mayo.
Mon Laferte en concierto: Venta y preventa de boletos para el Palacio de los Deportes
En cuanto a los boletos para el concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes estas son las fechas para su compra:
- Preventa Banamex: jueves 6 de noviembre a las 11:00 a.m.
- Venta general: a partir del viernes 7 de noviembre a las 11:00 a.m.
Ticketmaster es la boletera designada para la venta de entradas, con opciones de comprara tarjetahabientes Banamex de hasta 3 meses sin intereses.
Sin embargo, cabe destacar que el precio de los boletos por zona no ha sido revelado al público.
Femme Fatale Tour de Mon Laferte en Palacio de los Deportes: Sedes en México
La gira Femme Fatale Tour de Mon Laferte no solo verá su paso por la CDMX, sino también por otras sedes de México como:
- Mérida – Foro GNP Seguros: 11 de abril
- Puebla – Auditorio GNP Seguros: 23 de abril
- Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez: 25 de abril
- Guadalajara – Auditorio Telmex: 30 de abril
- Monterrey – Auditorio Banamex: 27 de mayo