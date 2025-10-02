La banda estadounidense de heavy metal, Avenged Sevenfold cambia de fecha y hasta sede para su concierto en la CDMX.

Tras los problemas de salud de Matthew Charles Sanders mejor conocido como M. Shadows de 44 años y vocalista de Avenged Sevenfold.

Por lo que el concierto de Avenged Sevenfold que estaba programado para el 11 de octubre de 2025 en el Estadio Alfredo Harp Helu, ha sido pospuesto.

Con ello, los detalles de los boletos, precios y preventa para el concierto reprogramado, ahora en el Estadio GNP Seguros de Avenged Sevenfold en CDMX 2026, son:

Fecha: 17 de enero 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Venta Beyond: 6 de octubre 2025 con códigos y 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos, comenzando a las 9:00 am

Preventa Priority: 7 de octubre 2025 con códigos y 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos, inicia a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 8 de octubre 2025 a partir de las 2:00 pm; con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 9 de octubre 2025 a las 2:00 de la tarde

Teloneros:

A Day to Remember Mr. Bungle Daron Malakian Scars on Broadway

Precio de boletos: Sin revelarse aún costos oficiales

Boletera: Ticketmaster

Avenged Sevenfold en CDMX 2026: boletos, precios y preventa en Estadio GNP Seguros

Boletos previos de Avenged Sevenfold serán válidos para nueva fecha en el Estadio GNP Seguros

Ante el cambio de fecha y sede del concierto de Avenged Sevenfold en CDMX 2026 de la Life but I dream… Latin America Tour ya se confirmó que los boletos previamente adquiridos serán válidos.

Por lo que si deseas aún asistir al concierto de Avenged Sevenfold en CDMX 2026 tus boletos ahora quedarán de la siguiente forma:

Platea Baja Central serán GNP

Oro serán GNP

General serán General A

Plata serán Naranja B

Bronce serán Verde C

Platea Alta Central serán Naranja C

Platea Alta Lateral serán Naranja C

Personas con discapacidad en sección especial de esta modalidad

Avenged Sevenfold en CDMX 2026: boletos, precios y preventa en Estadio GNP Seguros

Para los fans que desees el reembolso de boletos, podrán hacerlo siguiendo las políticas del proceso en los canales de atención de Ocesa y Ticketmaster.