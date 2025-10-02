Fey llega este 2 de octubre al Auditorio Nacional de la CDMX para celebrar tres décadas de carrera musical con un concierto.

Si tienes boletos, te contamos todos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre.

Estos son los horarios del concierto del 2 de octubre de Fey en el Auditorio Nacional

Prepárate para disfrutar una noche muy especial al recordar los éxitos de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre, este es el horario y hora en que termina:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: No se tiene artista invitado previo

Setlist de canciones: Se prevé que cantará sus éxitos para celebrar tres décadas de carrera musical, con más de 20 temas en los que incluiría algunos medleys

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche

Fey (@fey)

Estos son algunos de los detalles del concierto de Fey este 2 de octubre en el Auditorio Nacional

Fey regresa al Auditorio como parte de su Hits Tour, donde celebra su trayectoria musical.

Se trata de un espectáculo muy esperado y es que Fey recordará desde sus primeros grandes éxitos hasta sus últimos temas.

Fey incluso reveló que prepara grandes sorpresas, una de ellas es que el concierto de hoy 2 de octubre en el Auditorio Nacional será grabado.

“La sorpresa mayor es que este Auditorio vamos a grabar todo el concierto en vivo. Ya no me tengo que preocupar yo, sino tú, tú, todos. Se me vienen de 90 para celebrar una historia juntos de 30 años” Fey

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.