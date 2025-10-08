OCESA anunció una nueva actualización en las secciones para el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros, nuevamente tomando en cuenta la distribución del Estadio Alfredo Harp Helú.

De acuerdo con el comunicado de OCESA, esta nueva distribución para Avenged Sevenfold se hace después de varios comentarios de los fans.

Nueva distribución del Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold

La nueva distribución del Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold queda de la siguiente manera:

Platea Baja Central (CH/CHA/CHB): GNP

Oro (A1/A2/A3/B1/B2/B3): GNP

General: General A

Plata (A4/A5/A6/B4/B5/B6): Naranja B

Bronce (A7/A8/A9/B7/B8/B9): GNP

Platea Alta Central (C1/C2/D1/D2): Verde C

Platea Alta Lateral (C3/C4/C5/C6/D3/D4/D5/D6): Naranja C

PCD: PCD

Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

Asimismo, se confirmó que todos los boletos adquiridos previamente para el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio Alfredo Harp Helú, serán válidos en el Estadio GNP Seguros.

Dado que el Estadio Alfredo Harp Helú es de menor capacidad que el Estadio GNP Seguros, se espera que se vendan más boletos para la nueva fecha de Avenged Sevenfold.

Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

¿Cuándo será el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros?

El concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo el 17 de enero de 2026.

Esto luego de que la fecha del concierto original en el Estado Alfredo Harp Helú quedara cancelada debido a problemas de salud del vocalista de la banda.

Además de mover la fecha del concierto, la banda dio a conocer que contaría con nuevos invitados:

A Day to Remember

Mr. Bungle

Daron Malakian and Scars on Broadway

Lamentablemente, Poppy no formará parte de la nueva fecha de la banda ; ella iba a ser una de las teloneras en la fecha programada para México el 11 de octubre de 2025.

No obstante, sus fans la podrán ver en un show en solitario el 12 de octubre en el Auditorio Blackberry.