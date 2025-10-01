Con la preventa de boletos para el concierto de la rapera estadounidense de 29 años de edad Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat en el Palacio de los Deportes 2026, se hace oficial los paquetes VIP.
Paquetes VIP para concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes 2026 de los cuales ya sabemos los precios.
Pues serán 3 los paquetes VIP disponibles para comprar de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026, siendo los siguientes:
- Premium Club Vie VIP Lounge - $13,309 pesos
- Gold Early Entry - $7,203.25 pesos
- Silver Premium Ticket - $7,734 pesos
1. Paquete Premium Club Vie VIP Lounge - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026
El primer paquete VIP para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 es el Premium Club Vie VIP Lounge que tendrá un costo de 13 mil 309 pesos, este incluye los beneficio de:
- Boleto premium reservado en las 3 primeras filas
- Oportunidad de tomarse una foto antes del espectáculo frente al escenario
- Invitación al Premium Club Vie VIP Lounge previo al espectáculo
- 2 fichas de bebida (cerveza, vino y cócteles especiales).
- Aperitivos fríos y calientes
- Estación de glamour, photo opportunity, juegos y más!
- Artículo de regalo Premium Club Vie VIP Lounge
- Laminado oficial Premium Club Vie VIP Lounge
- Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
- Compra de merch previo al show
- Photo opportunity frente al backdrop VIP
- Entrada VIP exclusiva
- Anfitrión VIP
2. Silver Premium Ticket - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026
El segundo paquete VIP para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 es el Silver Premium Ticket mismo que tiene un precio de 7 mil 734 pesos y sus beneficio incluye:
- Boleto reservado premium
- Laminado conmemorativo VIP
- Artículo de regalo VIP especialmente diseñado
- Entrada VIP exclusiva
- Anfitrión VIP
3. Paquete Gold Early Entry - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026
El último y tercer paquete VIP es el Gold Early Entry para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 este tiene un precio de 7 mil 203.25 pesos, e incluye:
- Un boleto de admisión general con entrada prioritaria
- Laminado conmemorativo VIP
- Entrada VIP exclusiva
- Anfitrión VIP