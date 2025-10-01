Con la preventa de boletos para el concierto de la rapera estadounidense de 29 años de edad Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat en el Palacio de los Deportes 2026, se hace oficial los paquetes VIP.

Paquetes VIP para concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes 2026 de los cuales ya sabemos los precios.

Pues serán 3 los paquetes VIP disponibles para comprar de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026, siendo los siguientes:

Premium Club Vie VIP Lounge - $13,309 pesos Gold Early Entry - $7,203.25 pesos Silver Premium Ticket - $7,734 pesos

Doja Cay en la Met Gala 2025 (Jamie McCarthy / Getty Images / Jamie McCarthy / Getty Images)

1. Paquete Premium Club Vie VIP Lounge - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026

El primer paquete VIP para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 es el Premium Club Vie VIP Lounge que tendrá un costo de 13 mil 309 pesos, este incluye los beneficio de:

Boleto premium reservado en las 3 primeras filas

Oportunidad de tomarse una foto antes del espectáculo frente al escenario

Invitación al Premium Club Vie VIP Lounge previo al espectáculo

2 fichas de bebida (cerveza, vino y cócteles especiales).

Aperitivos fríos y calientes

Estación de glamour, photo opportunity, juegos y más!

Artículo de regalo Premium Club Vie VIP Lounge

Laminado oficial Premium Club Vie VIP Lounge

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado

Compra de merch previo al show

Photo opportunity frente al backdrop VIP

Entrada VIP exclusiva

Anfitrión VIP

2. Silver Premium Ticket - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026

El segundo paquete VIP para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 es el Silver Premium Ticket mismo que tiene un precio de 7 mil 734 pesos y sus beneficio incluye:

Boleto reservado premium

Laminado conmemorativo VIP

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado

Entrada VIP exclusiva

Anfitrión VIP

3. Paquete Gold Early Entry - Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026

El último y tercer paquete VIP es el Gold Early Entry para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes 2026 este tiene un precio de 7 mil 203.25 pesos, e incluye: