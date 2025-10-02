Hoy jueves 2 de octubre llega la banda estadounidense de pop Maroon 5 en concierto a la Arena Guadalajara de Jalisco.

Así que prepárate con el horario y hora en la que termina el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara y que no se te vaya ningún momento del show.

Horarios del concierto del 2 de octubre de Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Llega a tiempo y hasta prepara tu regreso a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara de hoy 2 de octubre; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Maroon 5 llega a la Arena Guadalajara en concierto hoy 2 de octubre

El concierto de Maroon 5 llega hoy jueves 2 de octubre a la Arena Guadalajara para deleite de los fans.

Concierto de Maroon 5 que forma parte de la gira de la agrupación estadounidense titulada Love is Like.

Recuerda que la Arena Guadalajara es el recinto que se ubica en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente, número 401 en El Verde Planetario de Guadalajara, Jalisco.

Así que ya tienes todos los detalles que debes tener en cuenta y disfruta del concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara de hoy 2 de octubre.