Como parte de la celebración por sus 30 años de carrera, Fey ofrecerá este 2 de octubre un concierto en el Auditorio Nacional.

Si tienes boletos para esta celebración especial, te contamos todos los detalles sobre el setlist de canciones, horario y telonero para que vayas preparado.

Conoce setlist, horario y telonero del concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre

Esto es todo lo que debes de saber sobre el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre con el setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: No se tiene artista invitado previo

Setlist de canciones: Se prevé que cantará sus éxitos para celebrar tres décadas de carrera musical, con más de 20 temas en los que incluiría algunos medleys

Fey (Tomada de video)

Posible setlist para el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre

Fey regresa al Auditorio como parte de su Hits Tour, en el que durante aproximadamente 2 horas celebra su trayectoria musical.

Al tratarse de un concierto donde se va a celebrar su trayectoria, se cree que interpretará desde sus primeros grandes éxitos hasta sus últimos temas.

Entre los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre son: