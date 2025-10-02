Como parte de la celebración por sus 30 años de carrera, Fey ofrecerá este 2 de octubre un concierto en el Auditorio Nacional.
Si tienes boletos para esta celebración especial, te contamos todos los detalles sobre el setlist de canciones, horario y telonero para que vayas preparado.
Conoce setlist, horario y telonero del concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre
Esto es todo lo que debes de saber sobre el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre con el setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: No se tiene artista invitado previo
- Setlist de canciones: Se prevé que cantará sus éxitos para celebrar tres décadas de carrera musical, con más de 20 temas en los que incluiría algunos medleys
Posible setlist para el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre
Fey regresa al Auditorio como parte de su Hits Tour, en el que durante aproximadamente 2 horas celebra su trayectoria musical.
Al tratarse de un concierto donde se va a celebrar su trayectoria, se cree que interpretará desde sus primeros grandes éxitos hasta sus últimos temas.
Entre los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Fey en el Auditorio Nacional hoy 2 de octubre son:
- Azúcar Amargo
- Media Naranja
- Muévelo
- Me enamoro de ti
- Gatos en el balcón
- Frío
- Barco a Venus
- Medley: Tierna la noche / La soledad me matará / Las lágrimas de mi almohada / Bailando bajo la lluvia / Desmargaritando el corazón
- Medley: Bombón / La noche se mueve / Bajo el arcoíris / Fiebre del sábado
- Disparándole a la nada
- Canela / Subidón
- Veneno / Lentamente / Cielo líquido / Popocatépetl / The Perfect Song
- Te pertenezco
- Díselo con flores
- La fuerza del destino
- No te necesito
- Me haces tanta falta