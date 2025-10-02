La banda estadounidense de pop Maroon 5 se presentará este 2 de octubre en la Arena Guadalajara en concierto.
Concierto del que te traemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del show de Maroon 5 en la Arena Guadalajara.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara del 2 de octubre
A continuación te dejamos los detalles que debes tener en cuenta del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara del 2 de octubre:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara de hoy 2 de octubre
La Arena Guadalajara recibe en concierto este jueves 2 de octubre a la agrupación Maroon 5.
Concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara que forma parte de la gira Love is Like y que promete ser una noche inolvidable para los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara de hoy 2 de octubre sea:
- Animals
- One More Night
- This Love
- Stereo Hearts
- Harder to Breathe
- Lucky Strike
- Sunday Morning
- Payphone
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- I Wanna Be Your Lover
- Heavy
- Maps
- Memories
- Don’t Wanna Know
- Love Somebody
- Moves Like Jagger
- California
- She Will Be Loved
- Girls Like You
- Sugar