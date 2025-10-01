Con fallos es como la apertura del registro para la Ferxxo Coffee Party del cantante colombiano de 33 años, Salomón Villada Hoyos mejor conocido como Feid abre.

Así lo dio a conocer la página de fans de Feid en México, quien a través de sus redes sociales confirmó los fallos en el sistema de registro para la Ferxxo Coffee Party en la Monumental Plaza de Toros.

Y por lo que se pidió a los fans no desesperar, pues la página de registro de Ferxxo Coffee Party en la Monumental Plaza de Toros del próximo 3 de octubre se encuentra saturada.

Sin embargo, en redes sociales, solo algunos fans ya han logrado entrar al registros de la Ferxxo Coffee Party del 3 de octubre en la Monumental Plaza de Toros, donde se les a otorgado un pase doble.

Ferxxo Coffee Party en Monumental Plaza de Toros abre registro para 3 de octubre; sistema presenta fallos (feidcdmx )

¿Qué es la Ferxxo Coffee Party del 3 de octubre en la Monumental Plaza de Toros?

La Ferxxo Coffee Party del 3 de octubre en la Monumental Plaza de Toros es el concepto de fiesta del cantante colombiano Feid que ha recorrido varias ciudades al rededor del mundo.

Misma Ferxxo Coffee Party en la Monumental Plaza de Toros de Feid que es un concierto gratuito para los más fans y que ya tenía previsto llegar a la CDMX.

Sin embargo, Feid la tuvo que cancelar, ya que originalmente seria en el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, sin embargo, por temas de logística se mudo a la Monumental Plaza de Toros para mayor capacidad.

Con ello, la Ferxxo Coffee Party será el próximo viernes 3 de octubre en la Monumental Plaza de Toros, la hora no ha sido confirma aún.

Recuerda que la Monumental Plaza de Toros el recinto que se ubica en la calle de Cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.