Ari Borovoy -de 46 años de edad- rompe el silencio sobre el conflicto entre Bobo Producciones con Lupita D’Alessio y aclara si es que seguirán trabajando con la cantante.

Luego de que Lupita D’Alessio -de 71 años de edad- arremetió en contra de Bobo Producciones y los acusó por malos tratos, Ari Borovoy da su versión de los hechos.

Ari Borovoy rompe el silencio y habla del conflicto de Bobo Producciones con Lupita D’Alessio

A través de una serie de videos, Lupita D’Alessio exhibió problemas con Ari Borovoy y Bobo Producciones, lo que generó una gran especulación sobre lo que había pasado.

Ari Borovoy (Agencia Mexico)

En medio de todas las especulaciones, Ari Borovoy rompió el silencio y habló sobre el conflicto de Bobo Producciones con Lupita D’Alessio.

En un video compartido por Hoy en su cuenta de YouTube, Ari Borovoy aseguró que las relaciones mánager artista son complejas.

“Las relaciones entre mánager y artista, son relaciones muy complejas, profundas” Ari Borovoy

Ari Borovoy minimizó las declaraciones de Lupita D’Alessio al asegurar que hay momentos que son complejos, pero hay otros en los que la situación mejora.

“Todo esto fue una suma de voluntades, de repente hay momentos un poquito más complejos que otros” Ari Borovoy

Pese a todas las especulaciones, Ari Borovoy dejó en claro que todos en Bobo Producciones aman a Lupita D’Alessio y saben lo que significa en la industria del espectáculo.

“Nosotros no nomás queremos, adoramos, amamos a Lupita, todo lo que significa” Ari Borovoy

Ari Borovoy dejó en claro que él solo siente admiración por Lupita D’Alessio y nunca diría algo malo de ella.

“Yo no tengo nada más que decir que la quiero, que la adoro, admiro y aquí estamos” Ari Borovoy

Para Ari Borovoy y Bobo Producciones es triste que Lupita D’Alessio haya tomado la decisión de terminar su carrera.

Sin embargo, dejó en claro que fue una decisión que tomó Lupita D’Alessio y ellos no tuvieron nada que ver con esta situación.

“Nosotros nos entristece demasiado que una artista tan importante tome la decisión propia de terminar una carrera tan importante” Ari Borovoy

Ari Borovoy niega que hayan amenazado a Lupita D’Alessio por exhibir sus problemas con Bobo Producciones

Ari Borovoy puntualizó que Lupita D’Alessio es la artista más profesional con la que le ha tocado trabajar.

“Es el artista más profesional con el que yo he trabajado. Tú ves a Lupita arriba de un escenario y se transforma en algo increíble” Ari Borovoy

Durante su conversación, Ari Borovoy negó que hayan amenazado a Lupita D’Alessio por exhibir sus problemas con Bobo Producciones.

Ari Borovoy destacó la gran trayectoria de Lupita D’Alessio y dejó en claro que en Bobo Producciones todos estaban conscientes de ello.

En su discurso, Ari Borovoy puntualizó que si no ha salido hablar antes es porque todo lo que se ha dicho no es verdad.

Ari Borovoy pidió no hacer caso a todas las especulaciones, pues se trata de eso y no es verdad.