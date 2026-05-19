Tras cancelar su concierto en México, el grupo responsable del éxito “Barbie Girl”, Aqua, anuncia su separación.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, Aqua anunció el cierre de su etapa como banda en vivo.

La agrupación formada en 1995 en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, reconoció que a lo largo de más de 30 años ha vivido experiencias que jamás hubiera imaginado, convirtiéndose en una parte importantísima de cada de sus miembros.

Y es que han viajado por el mundo incontables veces, conocido a gente maravillosa, cantado con millones de sus fans y compartido recuerdos que llevaran por siempre.

Sin embargo, ha llegado el momento de proteger lo que han creado como agrupación:

“Para nosotros, este es el momento adecuado para decir adiós, mientras los recuerdos siguen vivos y el amor por la música, la historia y el uno por el otro permanece intacto”. Aqua

Por lo que una vez que anuncian su disolución, agradecen de todo corazón a todos los que han formado parte de su largo viaje musical.

“Gracias por el cariño, la energía, el apoyo y por todos los momentos que hemos compartido. De ahora en adelante, solo amor y gratitud. Amor infinito. Lene , René y Soren”. Aqua

El anunció ha causado sorpresa entre sus fans debido a que René ofrecerá una sesión de DJ en solitario en Estocolmo el próximo mes.

Y su música volverá a interpretarse en la puesta en escena “Aqua the Musical”, que se estrenará en Copenhague en 2028 .

Aqua canceló concierto en CDMX que sería en abril

Aqua, banda danesa conocida por su éxito “Barbie Girl” lanzado en 1997, ofrecería un show en Salón La Maraka de CDMX el pasado 29 de abril; no obstante, canceló el evento.

Aunque ni los organizadores ni el representante, abordaron los motivos, se habló de ajustes logísticos imprevistos y problemas de rutas.

Sus fans mexicanos se quedaron con las ganas de verlos en vivo y corear sus mejores temas, resultado de tres álbumes de estudio:

Aquarium (1997)

Aquarius (2000)

Megalomania (2011)

Pese a no tener música nueva, el show que ofrecerían causó grandes expectativas, y es que su fama revivió con el lanzamiento de la película “Barbie”, que tuvo su estreno en cines en 2023.