Steve Aoki se suma al Vive Latino 2026

Steve Aoki se suma al cartel del Vive Latino 2026, así lo confirmó la organización del festival a través de sus redes sociales.

El anunció de Steve Aoki llega después de que se confirmó que Moby no estará en el festival debido a “circunstancias imprevistas fuera de su control”.

A poco más de un mes de que se realice el Vive Latino 2026, se confirmaron algunos cambios en su line up.

Después de darse a conocer que Moby ya no formará parte del Vive Latino 2026, se anunció que Steve Aoki será parte del festival.

Aunque no se dieron más detalles sobre la participación de Steve Aoki, se cree que el famosos DJ sería el remplazo de Moby.

De esta manera Steve Aoki se presentaría el próximo domingo 15 de marzo en el Vive Latino 2026 , en el segundo día de actividades del festival.

Steve Aoki es un DJ y productor estadounidense con una trayectoria consolidada dentro de la música electrónica internacional.

Vive Latino 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP seguros de la Ciudad de México.

Luego de la cancelación de Moby, Steve Aoki es confirmado en el Vive Latino 2026

El anuncio de que Steve Aoki se suma al cartel del Vive Latino 2026 sorprendió a sus seguidores.

Y es que a través de las redes sociales usuarios festejaron la decisión de que se incorpore a Steve Aoki en el Vive Latino 2026.

Aunque algunos usuarios lamentaron que Moby ya no se presentará en la CDMX y es que esperaban su regreso a los escenarios mexicanos.

La ausencia del músico representa una baja importante, considerando su trayectoria y la expectativa que había generado su presentación.

Vive Latino 2026 no detalló las razones especificas de la cancelación de Moby, pero dejaron en claro que no estuvo relacionada con el festival.