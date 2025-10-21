La cantante de reggae Alika de 48 años de edad, se mostró molesta porque sigan abriéndole puertas a Fidel Nadar acusando que es un “golpeador de mujeres”.

Alika aseguró que la violencia de Fidel Nadal de 60 años de edad, es algo que vivió en carne propia y no es la primera que denuncia públicamente al cantante.

Alika acusa que Fidel Nadal es un “golpeador de mujeres” y ella es una de sus víctimas

Alika rompió el silencio y alzó la voz en una entrevista con PelaGatos Reggae de respaldar a un “golpeador de mujeres” acusando a Fidel Nadal.

“¿Por qué le siguen dando espacio a un golpeador y abusador de mujeres como es Fidel Nadal?”. Alika, cantante.

Hablando por primera vez de lo que vivió con Fidel Nadal, Alika aseguró que es algo que ella respalda porque le pasó.

“Yo lo viví en carne propia, por eso te lo digo (...) Me parece una persona nefasta [Fidel Nadal] que le ha hecho mal a la vida de muchas mujeres”. Alika, cantante.

Por otra parte, Alika expresó su malestar sobre la música reggae que exige “justicia”, pero da la espalda “en pleno año 2025” a denuncias hacia hombres como pasó con Fidel Nadal.

Ante ello, el conductor Negro Alvarez de PelaGatos Reggae dijo desconocer lo que había pasado con Fidel Nadal y su violencia hacia las mujeres y prometió “lo voy a replantear” hablando de futuros eventos.

Fidel Nadal tuvo una denuncia por violencia y acoso en 2018

Alika alzó la voz contra Fidel Nadal asegurando que es un “golpeador de mujeres” y apuntando que ella lo vivió en “carne propia”, pero no es la primera vez que lo acusan de ello.

En 2018 fue la primera vez que se hizo una denuncia pública contra Fidel Nadal por parte de Caro Alves, su expareja quien aseguró la acosaba y violentaba.

Por un post en Facebook, la bailarina de dancehall contó que una ocasión más Fidel Nadal -que ya era un exnovio- aparecía en los lugares a donde iba y la violentaba.

Caro Alves narró un forcejeo y escape con ayuda de las personas del lugar donde ella iba a trabajar, asegurando que Fidel Nadal regresó a acosarla pese a la discusión pública.

En aquel momento, la exnovia de Fidel Nadal aseguró que ya había interpuesto una denuncia de forma legal, pero se desconoce qué pasó luego de esto.