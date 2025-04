Angélica Vale resucita a su personaje de “La fea más bella” en Juego de voces 2025

El momento nostálgico en Juego de Voces 2025 lo protagonizó Angélica Vale al reencontrarse con Leticia Padilla, su personaje en la telenovela “La fea más bella”.

Para sorpresa de los televidente de Juego de Voces 2025, Angélica Vale no pudo contener las lágrimas al ver de frente a “La fea más bella”, quien la ayudó a aceptarse tal y como es.

Recordemos que “La fea más bella” es el remake que Televisa realizó de “Betty, la fea”, el cual protagonizó la actriz en 2006.

Gran sorpresa se llevó Angelica Vale -de 49 años de edad- al ingresar al portal de Juego de Voces 2025, donde la esperaba Leticia Padilla mejor conocida como “La fea más bella”.

“La fea más bella” se encontraba en Juego de Voces 2025 en busca de un modelo masculino para ser la imagen de un perfume por lo que le pidió ayuda a Angélica Vale.

Luego de que la conductora le presentó a Alexander Acha -de 40 años-, Emmanuel -de 69 años-, Yahir -de 46 años- y Mijares -de 67 años-, Leticia Padilla eligió al menos esperado...

La asistente y el gran amor de Fernando Mendiola eligió a Mijares, quien rechazó la oferta ya que no tendría un sueldo, pero sí muchos perfumes gratis de la marca a la que prestaría su imagen.

Tras concluir el casting, Angélica Vale tuvo una sincera conversación con “La fea más bella”, quien le recordó un duro episodio de su vida.

“Te di tanto de mí”, dijo Angélica Vale a su personaje de “La fea más bella”, para posteriormente recordar que hasta tuvo que usar brackets.

Con lágrimas en los ojos, la conductora aceptó que interpretar a Leticia Padilla le generó miedo ya que no quería ser fea y mucho menos gorda porque el público la rechazaría, pero resultó todo lo contrario.

“Tenía mucho miedo de ser fea, o de ser gorda, o de ser, no lo que tenía que ser para ser artista. Para interpretarte me puse los frenos, los brackets y hacía unas caras espantosas todo el tiempo y me decían: ‘Así no vas a gustarle a nadie’ y resultó que le gusté, no nada mas este país, sino a 80 más y eso es algo de lo que voy a estar siempre agradecida contigo Lety. Afortunadamente tú me rescataste, me sanaste y enseñaste que todo lo que yo creía que era feo en mí, no lo era”

Angélica Vale